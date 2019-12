Breski grínistinn og tónlistarmaðurinn Neil Innes er látinn 75 ára að aldri. Hann kom fram í nokkrum myndum Monty Python og spilaði með sveitinni The Rutles.



Í frétt Sky News segir að umboðsmaður Innes staðfesti andlát Innes og segi það hafa borið óvænt að.



Í störfum með grínhópnum Monty Python kom hann meðal annars fram í kvikmyndunum Life of Brian og Monty Python and the Holy Grail þar sem hann skrifaði meðal annars lög fyrir þá síðarnefndu. Er hann sagður hafa séð um flautið í laginu Always Look on the Bright Side of Life, sem annars var í flutningi leikarans Eric Idle.



Innes birtist sömuleiðis og skrifaði sketsa fyrir síðustu sjónvarpsþáttaröð grínhópsins eftir að John Cleese sagði tímabundið skilið við hópinn.



Innes er einn af einungis tveimur utan Monty Python hópsins sem hafa verið titlaðir sem höfundar þáttanna. Hinn er Douglas Adams, höfundur Hitchhiker‘s Guide to the Galaxy.



Innes lætur eftir sig eiginkonu, þrjá syni og þrjú barnabörn.