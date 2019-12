Lukaku heitur er Inter jafnaði Juventus

Inter jafnaði topplið Juventus að stigum er liðið vann 4-0 sigur á Genoa í ítölsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag.



Romelu Lukaku kom Inter yfir á 30. mínútu og mínútu síðar var staðan orðinn 2-0 er Roberto Gagliardini skoraði. Hálfleikstölur 2-0.



Sebastiano Esposito skoraði þriðja markið úr vítaspyrnu á 64. mínútu og Lukaku skoraði annað mark sitt og fjórða mark Inter á 71. mínútu. Lokatölur 4-0.





