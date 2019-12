Draumadesembermánuður fyrir Bobby

Brasilíumaðurinn Roberto Firmino var enn á ný á skotskónum með Liverpool í gærkvöldi en þetta hefur verið frábær jólamánuður fyrir þennan 28 ára leikmann.



Roberto Firmino sem er oftast kallaður Bobby var maðurinn á bak við sigur Liverpool í heimsmeistarakeppni félagsliða og eftir tvennu hans í gær er Liverpool komið með þrettán stiga forystu á toppi ensku úrvalsdeildarinnar.



Bobby Firmino skoraði bæði sigurmarkið í undanúrslitaleik HM félagsliða sem og í úrslitaleiknum þar sem sigurmarkið hans á móti Flamengo kom ekki fyrr en í framlengingunni.





Scored the winner in the CWC semifinal

Scored the winner in the CWC final

Scored 2 vs. Leicester



Bobby Firmino’s been lighting it up. pic.twitter.com/MHlKlQtgXn