Forráðamenn Arsenal ræddu við Arteta

Mikel Arteta, aðstoðarþjálfari Manchester City, er líklegastur til að verða næsti knattspyrnustjóri Arsenal samkvæmt heimildum Sky Sports.



Forráðamenn Arsenal sáust yfirgefa heimili Artetas í nótt, eftir tveggja og hálfs klukkutíma fund.

Manchester City are to ask Mikel Arteta to clarify his future after Arsenal officials were photographed leaving his Manchester home in the early hours of this morning.https://t.co/vXU7McEUAM