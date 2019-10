Enn eitt markið úr föstu leikatriði kostaði Arsenal 3. sætið

Arsenal mistókt að komast í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar í kvöld er tapaði liðið 1-0 fyrir nýliðum Sheffield United er liðin mættust á Bramall Lane.



Leikurinn var síðasti leikur 9. umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni en með sigri hefði Arsenal getað skotist upp í 3. sæti deildarinnar og verið stigi á eftir Man. City í öðru sætinu.



Gestirnir byrjuðu vel og það var kraftur í leikmönnum Arsenal. Besta færi þeirra í hálfleik fékk Pepe en hann klúðraði dauðafæri er hann hitti ekki boltann í vítateig Sheffield.



Fyrsta og eina mark leiksins kom á 30. mínútu. Hornspyrna Sheffield rataði á kollinn á Jack O'Connell sem kom boltanum áfram fyrir fætur Lys Mousset sem skoraði. Vandræði Arsenal halda áfram í uppsettum atriðum.







0️- Arsenal fail to score in a Premier League away match against promoted opposition for the first time since their 1-0 defeat at @SheffieldUnited on 30 December 2006. #SHUARS