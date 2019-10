Stelpurnar léku sér að Kasakstan og eru komnar í milliriðla

Íslenska kvennalandsliðið skipað leikmönnum nítján ára og yngri er komið áfram í milliriðla eftir að hafa burstað Kasakstan, 7-0.



Leikið var í Árbænum í dag en Birta Georgsdóttir kom Íslandi yfir á 5. mínútu áður en Ída María Hermannsdóttir tvöfaldaði forystuna.



Eva Rut Ástþórsdóttir skoraði þriðja markið í upphafi síðari hálfleik. Karen María Sigurgeirsdóttir skoraði fjórða markið og Sveindís Jane Jónsdóttir það fimmta.



Áður en yfir lauk bættu þær Ída María og Katla María við sitt hvoru markinu og lokatölur 7-0.



Ísland er því komið áfram í milliriðla en mætir Spáni í úrslitaleik um efsta sætið á Hlíðarenda á þriðjudag.





U19 ára landslið kvenna vann góðan 7-0 sigur gegn Kasakstan í dag í undankeppni EM 2020.



Með sigrinum hafa stelpurnar tryggt sér sæti í milliriðlum undankeppninnar!



Our U19 women's side clinched their spot in the Elite Round of Euro qualifying today!#dottir pic.twitter.com/alYJcFRaLm