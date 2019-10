Messi óttaðist að Neymar myndi fara til Real Madrid

Lionel Messi, stórstjarnan í liði Barcelona, sagði að hann hafi óttast að Neymar myndi ganga í raðir Real Madrid frá PSG í sumar.



Neymar reyndi allt hvað hann gat til þess að komast burt frá franska liðinu í sumar og voru risarnir á SPáni báðir áhugasamir.



Að endingu varð Neymar eftir hjá PSG eftir að Barcelona náði ekki samkomulagi við PSG um kaupverð en þá óttaðist Messi að Neymar myndi fara til erkifjendanna.



„Hreinskilnislega sagt þá hélt ég að Neymar myndi fara til Real Madrid ef hann myndi ekki koma hingað,“ sagði Neymar í samtali við RAC1 útvarpsstöðina.





Lionel Messi has his say on @NeymarJR's transfer window rumours.



Imagine if the @RealMadrid move came off. pic.twitter.com/Sb1L2klYTE