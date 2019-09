Meistararnir niðurlægðu Watford

Manchester City gjörsamlega niðurlægði Watford á heimavelli í dag en ensku meistararnir skoruðu átta mörk.



City gerði út um leikinn á rúmlega fyrsta stundarfjórðungnum en David Silva skoraði markið strax á fyrstu mínútu. Sergio Aguero tvöfaldaði forystuna úr vítaspyrnu á 7. mínútu.



Riyad Mahrez skoraði þriðja markið fimm mínútum síðar og Bernardo Silva kom City í 4-0 eftir studnarfjórðung.





Most goals scored in the Premier League this season: Man City (24) Liverpool (15) Spurs (12) Bournemouth (11) Chelsea (11) Norwich (9) Man City vs. Watford (8) Arsenal (8) Burnley (8) Leicester (8) Man Utd (8)

8 - Man City's 8-0 victory against Watford was their biggest ever victory in the English top-flight. Outstanding. pic.twitter.com/UGNSK5hN6F