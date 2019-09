Annað tap Barcelona sem er einungis með sjö stig eftir fimm leiki

Barcelona tapaði sínum öðrum leik á tímabilinu er liðið beið í lægri hlut gegn Granada á útivelli 2-0. Leikurinn hluti af 5. umferðinni á Spáni.



Lionel Messi og Ansu Fati voru báðir geymdir á varamannabekknum til að byrja með á útivelli í dag en það liðu einungis tvær mínútur er Ramon Azeez kom heimamönnum yfir.



Ekki voru fleiri mörk skoruð í fyrri hálfleik og Ernesto Valverde, stjóri Barcelona, kallaði á Fati og Messi í hálfleik. Þeir voru báðir mættir inn á er síðari hálfeikur hófst.





- FC Barcelona concede multiple goals in 4 consecutive La Liga matches for the first time since April to May 2009 under Pep Guardiola. #GranadaBarça

- Barça remain winless in each of their opening three away matches of a La Liga season for the first time since 1994/95 under Johan Cruijff. #GranadaBarça