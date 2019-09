Rústabjörgun eða slökkvistarf

Friðjón R. Friðjónsson hjá KOM – ráðgjöf, almannatengslafyrirtæki, segir það ekkert leyndarmál að fyrirtæki hans hafi starfað fyrir embætti ríkislögreglustjóra.



Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri stendur nú í ströngu, reyndar standa á hann öll spjót og í gær hlaut hann þung högg þegar allir lögreglustjórar landsins, ef frá er tekinn Ólafur Helgi Kjartansson lögreglustjóri á Suðurnesjum, lýstu yfir vantrausti á hann. Þegar leið á daginn bættust þeir í Landsambandi lögreglumanna við og lýstu jafnframt yfir vantrausti á Harald. Slík staða er fordæmalaus og bjuggust margir við því að hann myndi í dag stíga til hliðar til að lægja öldur en samkvæmt nýjustu fréttum virðist sem hann ætli að stíga ölduna. Óhætt er að tala um krísu í sambandi við þá stöðu sem upp er komin.



Einbeittur brotavilji að klúðra viðtalinu

Kornið sem fyllt mælinn að mati Úlfars Lúðvíkssonar, formanns Lögreglufélags Íslands, og margra annarra sem varðar óþol gagnvart Haraldi Johannessen er viðtal sem hann fór í og birtist í Morgunblaðinu. Þar nefndi hann meðal annars að spillingu mætti finna innan lögreglunnar og var það lagt upp svo að um væri að ræða hótun af hálfu Haraldar; að vildu menn ýta honum út gæti farið svo að hann tæki fleiri með sér í fallinu.



Hvort sem það er réttmætt eða ekki er ljóst að velta menn fyrir sér því hvernig ráðgjöf til Haraldar hafi verið háttað. Þeirra á meðal er sjónvarpsmaðurinn Helgi Seljan sem skrifaði á Facebooksíðu sína í gærkvöldi heldur háðslega:



„Það eina sem mig langar að vita núna er hvaða PR-maður ráðlagði Ríkislögreglustjóra að fara í viðtalið við Moggann? NB Viðtal sem þeir báðir fengu væntanlega að lesa yfir, en láta samt þessi spillingarbrigsl standa? Að klúðra svona viðtali er eitthvað sem krefst einbeitts brotavilja.“



Ákvörðunin alltaf viðskiptavinarins

Friðjón segist ekki geta tjáð sig um málefni einstakra viðskiptavina en almennt þá getur verið í mörg horn að líta þegar krísustjórnun er annars vegar.

Friðjón segir, í samtali við Vísi, að KOM starfi ekki fyrir Harald persónulega heldur embættið. Og hann tekur skýrt fram að hann tali ekki um einstök mál tengdum skjólstæðingum fyrirtækisins. Slíkt komi ekki til greina. En, vissulega sé það rétt að eitt verkefna sem KOM og önnur fyrirtæki á þessu sviði standa frammi fyrir sé krísustjórnun, sem hefur verið tískuorð undanfarin misseri. Og þá er spurt hvað fyrirtæki á borð við KOM gera þegar slík staða er komin upp? Friðjón segir að ávallt sé leitast við að aðstoða viðskiptavini í átt að lausn sem hann sé sáttastur við.

„Stundum eru menn komnir í einhverja stöðu í svona málum þar sem valkostirnir eru fáir. Stundum, og þá almennt í svona krísustjórnunarfræðum, þá eru ýmsar leiðir en kúnninn ræður alltaf för á endanum. Það er hann sem tekur ákvörðun um viðtölin eða fara ekki í þau eða hvernig sem það svo er. Það er hann sem tekur ákvörðun um viðtölin eða fara ekki í þau eða hvernig sem það svo er. Við erum líka sjaldnast einu ráðgjafarnir. Við getum ekki neytt viðskiptavini í viðtöl eða komið í veg fyrir það ef þeir ætla sér í viðtöl.“



Slökkvistarf eða rústabjörgun

Helgi Seljan veltir því fyrir sér hver í ósköpunum ráðlagði Haraldi að fara í viðtal við Morgunblaðið og láta það liggja sem þar var sagt.

Að sögn Friðjóns er vandinn sem hann og fyrirtæki í hans geira standa frammi fyrir sé sá að stundum komi þau of seint að málum.„Og maður er þá ekki lengur í slökkviliði heldur rústabjörgun. Stundum eru utanaðkomandi aðstæður þannig að það skiptir engu máli hvaða ráð maður gefur; húsið brennur. En oftast er hægt að koma í veg fyrir það og oftast er það svo að ef menn hlíta þeim ráðum sem þeim eru gefin er okkar hlutverk að hafa tiltekið sjónarhorn á aðstæður,“ segir Friðjón og ítrekar að hann sé að tala almennt.

„Í mörgum tilfellum eru menn í svona krísum komnir ofan í einhvern bönker sem þeir sjá ekki út úr,“ segir Friðjón og nefnir það enn og aftur að nú sé hann ekki að tala um Harald og embættið.



Að hjálpa mönnum uppúr bönkernum

„Almennt séð er það þá okkar hlutverk að hafa yfirsýn yfir stöðuna og geta sagt mönnum hvort óhætt sé að stíga úr bönkernum. Oftast er það þannig að mönnum sem finnst að sér sótt úr öllum áttum telja að himnarnir séu að hrynja yfir sig en í langflestum tilvikum líður það hjá. Best að anda með nefinu.“Friðjón segir algengast, í þremur fjórða tilvika, ráðleggi hann sínum skjólstæðingum að gera ekki neitt.„Það kemur önnur frétt eftir sex tíma, en stundum er sagan of stór og of djúsí og lifir því það eru aðrir þættir sem keyra hana áfram. Og þá þarf að bregðast við.“