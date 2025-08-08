Lögregla í Þýskalandi sektaði á dögunum ökumann fyrir að aka á 321 kílómetra hraða á hraðbraut.
Þýska blaðið Bild segir að maðurinn hafi ekið á Porsche-bíl sínum á A2-hraðbrautinni í átt að höfuðborginni Berlín, og verið myndaður nærri Magdeburg.
Þó að Autobahn-hraðbrautirnar í Þýskalandi eru þekktar fyrir beina kafla þar sem víða er enginn hámarkshraði þá átti það ekki við þar sem ökumaðurinn var tekinn þar sem hámarkshraðinn var 120 kílómetrar á klukkustund.
Maðurinn var sektaður um 900 evrur fyrir hraðaksturinn sem samsvarar um 130 þúsund krónum. Þá fékk hann tvo punkta í ökuferilsskrá og var sviptur ökuréttindum í þrjá mánuði.
Í frétt Bild segir að maðurinn hafi ekið á Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (782 PS)-bíl.