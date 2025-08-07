Gufunesmálið: „Þetta átti aldrei að fara svona“

Lúkas Geir Ingvarsson, einn sakborninga í Gufunesmálinu svokallaða, er sá sem grunaður er um að reyna að fá yngsta sakborninginn í málinu til þess að taka á sig sök og skipta um verjanda. Foreldrar sakborningsins voru beittir þrýstingi um að fá son sinn til að skipta um lögmann. Reynt hefur verið að fæla lögmanninn frá málinu.
Greint var frá því í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins að einn sakborninganna í Gufunesmálinu hefði skilið eftir handskrifað bréf á útisvæði gæsluvarðhaldsfangelsisins á Hólmsheiði sem var ætlað Matthíasi Birni Erlingssyni, yngsta sakborningnum í málinu. Í bréfinu er reynt að sannfæra Matthías um að taka á sig sök vegna ungs aldurs. Hann er nítján ára og ekki með sakaferil að baki. Dómstólar taka tillit til aldurs þegar dómar eru ákvarðaðir. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafði Matthías ekki þekkt hina sakborningana lengi en hann kynntist þeim örfáum mánuðum fyrir árásina.
Samkvæmt heimildum fréttastofu er Lúkas Geir Ingvarsson, einn sakborninganna, grunaður um að hafa skrifað bréfið. Hann á að hafa verið staddur á útisvæðinu á Hólmsheiði þegar hann sætti einangrun skömmu eftir árásina. Hann hafi sést á myndefni úr eftirlitsmyndavél nálgast útibekk og laumað umræddu bréfi undir bekkinn. Það hafi farið fram hjá vakthafandi fangaverði.
Erlendur sakborningur í ótengdu máli hafi síðan gengið fram á bréfið þegar hann var úti að viðra sig, ekki skilið hvað stóð, og afhent fangaverði það. Fyrir vikið barst Matthíasi aldrei bréfið. Í kjölfarið voru upptökur úr eftirlitsmyndavélum yfirfarnar. Karl Ingi Vilbergsson saksóknari hjá héraðssaksóknara staðfestir að bréfið sé meðal rannsóknargagna í málinu.Fréttastofa hefur lesið umrætt bréf. Það er handskrifað og í upphafi talar höfundur bréfsins fremur hlýlega til Matthíasar þar sem hann segist harma að málið hafi endað með þessum hætti. Honum þætti það leitt. Þá skrifar hann um hversdagslegri hluti; um lífið í einangrun á Hólmsheiði. Um miðbik bréfsins er farið á alvarlegri nótur. Þar stendur:
„En núna er mjög mikilvægt. Þú ert yngstur, ég er orðinn 21 búinn að tala við lögfræðinginn minn að þú verður taka þetta á þig, þú færð varla dóm. Verður kominn út eftir 1 og hálft ár max og ég lofa því.“
Þá er reynt að fá Matthías til að verða sér úti um nýjan lögfræðing og orðrétt sagt:
„Vinur okkar úti er búinn að græja það.“
Tekið er fram að hann sé ekki að „fíflast,“ treyst sé á hann og er hann að lokum beðinn um að kveikja i bréfinu eftir lestur.
Fréttastofa hefur einnig heimildir fyrir því að maður hafi verið gerður út til að reyna að fá foreldra Matthíasar til að sannfæra hann um að skipta um lögmann og var einn tiltekinn lögmaður nefndur til sögunnar. Þetta á að hafa gerst örfáum dögum eftir árásina.
Ingimar Ingason, framkvæmdastjóri Lögmannafélags Íslands, segir málið ekki formlega komið inn á borð félagsins. Hann tekur fram að það sé heilagur réttur sakbornings að fá að velja sér verjanda sem hann treystir til að gæta hagsmuna sinna. Hann segir félagið hafa heyrt frá systursamtökum sínum á Norðurlöndum að mál af þessum toga séu að færast í aukana, samfara aukningu á skipulagðri brotastarfsemi.
Þrýst var á nítján ára sakborning í Gufunesmálinu um að taka á sig alla sök fyrir að hafa misþyrmt og myrt mann á sjötugsaldri í mars síðastliðnum. Annar sakborningur reyndi að koma til hans bréfi á meðan þeir voru báðir í einangrun.
Sakborningar í Gufunesmálinu fóru með bíl sinn á bílaþvottastöð eftir að hafa skilið fórnarlamb sitt eftir í dauðateygjunum í Gufunesi. Starfsmenn bílaþvottastöðvarinnar fundu tennur í aftursætinu.
Þrír sakborningar Gufunessmálsins svokallaða virðast ekki hafa viljað tjá sig mikið um málið meðan á rannsókn þess stóð. Lögreglan taldi efnislitla framburði þeirra stangast á við rannsóknargögn málsins.