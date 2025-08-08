Rannsókn lögreglunnar á Suðurlandi á banaslysi í Brúará í júní er svo til lokið að sögn yfirlögregluþjóns.
Erlendur ferðamaður á fertugsaldri lést þegar hún féll í ána við Hlauptungufoss þann 6. júní síðastliðinn. Lögregla greindi frá því að viðbragðsaðilar hafi fundið konuna stuttu eftir að þeir komu á vettvang. Hún hafi verið úrskurðuð látin á staðnum.
Sveinn Kristján Rúnarsson yfirlögregluþjónn á Suðurlandi segir í samtali við fréttastofu að enn sé einhverra gagna beðið í rannsókninni, þar með talið krufningarskýrslu. Slysið hafi verið rannsakað sem slíkt og því fátt nýtt sem hafi komið fram í rannsókninni.
Rætt var við vitni að slysinu við rannsókn málsins og Jón Gunnar Þórhallsson yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurlandi sagði í samtali við fréttastofu í júní að nokkuð skýr mynd væri komin af því sem gerðist.
Banaslysið er það þriðja í Brúará undanfarin ár. Árið 2022 lést kanadískur ríkisborgari í ánni eftir að hafa komið syni sínum til bjargar sem fallið hafði í ána. Árið 2024 lét Katari um þrítugt sem var á ferðalagi um landið ásamt fjölskyldu sinni.
