Gefur sig fram fimm­tíu árum eftir banka­rán í Kópa­vogi

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Lesa má um málið í Mánudagsblaðinu árið 1975. 

Maður sem tók þátt í því sem kallað var fyrsta bankaránið á Íslandi árið 1975 gaf sig loksins fram við lögregluna í sumar, fimmtíu árum eftir verknaðinn. Maðurinn, sem var á fermingaraldri 1975, stal rúmlega 30 þúsund krónum úr Útvegsbankanum sáluga í Kópavogi. Varðandi hugsanlega refsingu segir lögregla að málið sé fyrnt.

Í tilkynningu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir að í ársbyrjun 1975 hafi rúmlega 30 þúsund krónum verið stolið úr Útvegsbankanum sáluga í Kópavogi. Samkvæmt verðlagsreiknivél Hagstofunnar samsvarar það rúmlega 181 þúsund krónum í dag.

„Á þessum tíma stóðu yfir framkvæmdir við húsnæði bankans og af þeirri ástæðu áttu þjófarnir greiða leið inn í bankann í skjóli nætur. Innandyra var m.a. að finna allnokkrar fötur með smámynt í og þeim stálu þjófarnir. Á litlu var að byggja við rannsókn málsins, en einhverjir voru þó yfirheyrðir án þess þó að tækist að upplýsa þjófnaðinn.“

Fjallað var um málið í Mánudagsblaðinu á sínum tíma en þar var því velt upp hvort um væri að ræða fyrsta bankaránið á Íslandi.

„Segja má að málið hafi fallið í gleymsku allt þar til í sumar að einn þjófanna gaf sig fram við lögregluna og greindi frá öllu saman. Hvað varð til þess að maðurinn játaði sök hálfri öld síðar skal ósagt látið, en sjálfsagt er alltaf gott að létta á samviskunni.“

Maðurinn hafi sagst hafa verið að verki ásamt nokkrum vinum sínum, og allir hafi þeir verið um fermingaraldur.

Þeir hefðu falið peningana á góðum stað og gengið í þá eftir þörfum, og notað þá til að gera sér glaðan dag. Í því hafi aðallega falist að gera vel við sig í mat og drykk, og borga fyrir aðra dægrastyttingu sem þá var vinsæl meðal unglinga.

„Um hugsanlega refsingu fyrir brotið er það að segja að málið er fyrnt.“

