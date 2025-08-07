Þyrla var kölluð út að Þakgili sunnan Mýrdalsjökuls um klukkan hálffjögur síðdegis í dag vegna slasaðrar hjólreiðakonu.
Ásgeir Erlendsson hjá Landhelgisgæslunni segir við Vísi að þyrlan hafi verið kölluð út á mesta forgangi að beiðni lögreglunnar.
„Það var tilkynnt um konu sem var með litla blæðingu úr fæti eftir að hafa fallið á reiðhjóli,“ segir Garðar Már Garðarsson aðalvarðstjóri á Suðurlandi. Í Þakgili, sem er nálægt Vík í Mýrdal, er vinsæl hjólaleið.
Búið er að koma konunni inn í sjúkrabíl en sjúkraflutningamenn koma ekki bílnum af stað vegna þess að bíllinn bilaði, segir Garðar. Þess vegna er enn beðið eftir þyrlu gæslunnar.
Illa hefur tekist að fá upplýsingar frá vettvangi, að sögn aðalvarðstjórans, en lítið talstöðva- og símasamband er á svæðinu.
Þyrlan er á leiðinni á vettvang.
