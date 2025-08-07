Heiðar Guðjónsson segir aðkomu alþjóðlegra fyrirtækja að olíuvinnslu á Drekasvæðinu á borðinu og segir að menn séu byrjaðir að skoða málið. Hann fagnar sjónarmiðum umhverfis-, orku- og loftslagsmálaráðherra, sem sagðist í viðtali á dögunum ekki sjá ástæðu til að banna olíuleit á svæðinu.
„Ég bara fagna hans sjónarmiðum í þessu, vegna þess að það skiptir rosalega miklu máli að nýta auðlindir við Ísland á ábyrgan hátt, og það er gott fyrir okkur, nágranna okkar, og gott fyrir umhverfið,“ segir Heiðar.
Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsmálaráðherra, sagði í viðtali við Morgunblaðið á dögunum að hann sæi ekki ástæðu til að banna olíuleit á drekasvæðinu. Lögin væru skýr, hver sem er gæti sótt um leyfi til að leita að olíu og farið í mælingar og jafnvel grunna borun á hafsbotni.
Hins vegar væri óábyrgt af ríkinu að ýta sérstaklega undir olíuleit, í ljósi þess hvernig hún endaði síðast. Tilefni viðtalsins var skoðanakönnun Gallup fyrir Viðskiptablaðið, þar sem fram kom að stór hluti þjóðarinnar væri fylgjandi því að hefja olíuleit í íslenskri lögsögu á ný.
Í mars á þessu ári hafði Jóhann Páll sagt að það væri ekki á dagskrá ríkisstjórnarinnar að gefa út olíuleitarleyfi. Verkefni ríkisstjórnarinnar væri að halda áfram að fasa út jarðefnaeldsneyti.
Heiðar Guðjónsson segir að aðkoma alþjóðlegra stórfyrirtækja að olíuvinnslu á Drekasvæðinu sé á borðinu.
„Vonandi bara núna í vetur þá verður hægt að koma með aðila sem eru algjörlega upplýstir um hvernig jarðfræðin er þarna, og hvernig verklagið þarf að vera og annað. Það tekur alltaf smá tíma að koma þessum upplýsingum alla leið, en það eru aðilar sem eru búnir að vera skoða þetta, og eru byrjaðir að skoða þetta.“
„Þannig ég er bara mjög bjartsýnn á það, að það sé hægt að koma með aðila sem þá sækja um vinnslu- og leitarleyfi,“ segir Heiðar.
Um sé að ræða stóra og sterka aðila, alþjóðleg fyrirtæki og viðurkennda sérfræðinga í þessum málum.
Heiðar segir að orkugjafar eins og vindorka og sólarorka séu óstöðugri orkugjafar en jarðefnaeldsneyti.
„Það er nefnilega þannig að eftir að menn fóru svona mikið í grænu orkugjafana eins og þeir kölluðu þá, sól og vind, þá vantar stöðuga orku til að vinna á móti þegar sólin skín ekki og vindurinn blæs ekki.“
„Þá er miklu betra og hagkvæmara að nota gas heldur en kol. Þjóðverjar til dæmis voru að opna í fyrra fyrstu kolanámuna í fimmtíu ár, og þegar menn eru farnir að brenna kolum þá skiptir öllu máli að finna gaslindir og nota þær frekar.“
„Vegna þess að kol mengar allt að hundrað falt meira en gasbrennsla.“
Heiðar Guðjónsson, fjárfestir og fyrrverandi formaður Eykon Energy ehf., segir að mögulegar skatttekjur ríkisins af olíuvinnslu á Drekasvæðinu geti numið allt að þrjátíu og þrjú þúsund milljörðum króna. Hann hefur engan skilning á sjónarmiðum umhverfisráðherra sem segir það ekki á dagskrá að fara aftur í olíuleitarútboð.
Stofnunin telur fyrirtækið ekki hafa tæknilega né fjárhagslega getu til að takast á við kröfur og skilyrði leyfisins.
Olíuleit á Drekasvæðinu gæti verið lokið eftir að kínverska ríkisolíufélagið CNOOC og norska ríkisolíufélagið Petoro ákváðu að skila inn sérleyfi sínu. Íslenska félagið Eykon vill halda áfram þótt Orkustofnun telji forsendur brostnar.