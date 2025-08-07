Óprúttinn aðili sem ók inn á Svarfhólsvöll aðfaranótt síðasta föstudags, vann skemmdir á vellinum og skildi eftir sig smokk, er enn ófundinn.
Hlynur Geir Hjartarson framkvæmdastjóri Golfklúbbs Selfoss greinir frá þessu í samtali við fréttastofu. Upptökur úr eftirlitsmyndavélum séu enn á borði lögreglu sem rannsaki málið.
Einar Sigurjónsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi staðfesti fyrr í dag í samtali við fréttastofu að málið sé til rannsóknar hjá lögreglu. Hann hafði ekki upplýsingar um hvort einhver væri grunaður í málinu.
Á föstudag sagði Hlynur flötina þannig staðsetta að honum þætti líklegt að einhver kunnugur svæðinu hefði verið að verki.
Hann sagði mikið tjón hafa orðið á vellinum og að einhver tími sé þar til grasið verði komið í eðlilegt stand á ný. „Þetta eru djúp för og töluverðar skemmdir á glæsilegri flöt sem var orðin mjög flott.“
Í samtali við fréttastofu reiknar Hlynur með nokkrum vikum þar til grasið kemst í eðlilegt stand.