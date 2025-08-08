Innlent

Ís­lendingurinn í Grikk­landi laus úr haldi

Jón Þór Stefánsson skrifar
Handtakan mun hafa átt sér stað í bænum Pýþagóríu á eyunni Samos.

Íslendingur sem var handtekinn í Grikklandi á dögunum er laus úr haldi. Hann hefur verið ákærður fyrir heimilisofbeldi og hótun.

Þetta kemur fram í svari sjávarútvegsráðuneytis Grikklands við fyrirspurn fréttastofu um málið, en maðurinn var handtekinn við smábátahöfn í bænum Pýþagóríu á eyunni Samos.

Þar segir að eftir að hann gaf skýrslu hafi hann verið látinn laus eftir fyrirskipun um slíkt frá saksóknara þar í landi. Hann hafi þó, líkt og áður segir, verið ákærður.

Fréttastofa fjallaði um handtökuna í gær, en greint hafði verið frá því á vef Landhelgisgæslu Grikklands og í grískum fjölmiðlum.

Íslendingurinn, sem er sagður 61 árs gamall, mun hafa verið handtekinn af embættismönnum grískra hafnaryfirvalda vegna gruns um heimilisofbeldi og hótun.

Málið var ekki á borði borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins, að því sem fram kom í svari við fyrirspurn fréttastofu til ráðuneytisins í vikunni.

Veistu meira um málið? Sendu okkur ábendingu á ritsjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið.

Íslendingar erlendis Grikkland Erlend sakamál Heimilisofbeldi

