Íslendingurinn í Grikklandi laus úr haldi Jón Þór Stefánsson skrifar 8. ágúst 2025 09:56 Handtakan mun hafa átt sér stað í bænum Pýþagóríu á eyunni Samos. Getty Íslendingur sem var handtekinn í Grikklandi á dögunum er laus úr haldi. Hann hefur verið ákærður fyrir heimilisofbeldi og hótun. Þetta kemur fram í svari sjávarútvegsráðuneytis Grikklands við fyrirspurn fréttastofu um málið, en maðurinn var handtekinn við smábátahöfn í bænum Pýþagóríu á eyunni Samos. Þar segir að eftir að hann gaf skýrslu hafi hann verið látinn laus eftir fyrirskipun um slíkt frá saksóknara þar í landi. Hann hafi þó, líkt og áður segir, verið ákærður. Fréttastofa fjallaði um handtökuna í gær, en greint hafði verið frá því á vef Landhelgisgæslu Grikklands og í grískum fjölmiðlum. Íslendingurinn, sem er sagður 61 árs gamall, mun hafa verið handtekinn af embættismönnum grískra hafnaryfirvalda vegna gruns um heimilisofbeldi og hótun. Málið var ekki á borði borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins, að því sem fram kom í svari við fyrirspurn fréttastofu til ráðuneytisins í vikunni. Veistu meira um málið? Sendu okkur ábendingu á ritsjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið.