Tveir skjálftar um 3,3 að stærð Atli Ísleifsson skrifar 7. ágúst 2025 10:15 Eldey undan ströndum Reykjanesskaga. Vísir/vilhelm Tveir skjálftar um 3,3 að stærð urðu á Reykjaneshrygg, suðvestur af Eldey, á tíunda tímanum í morgun. Þetta kemur fram á vef Veðurstofunnar. Þar segir að skjálftinn hafi orðið klukkan 9:15 í morgun, tíu kílómetra vestsuðvestur af Geirfugladrangi á Reykjaneshrygg. Skammlíf skjálftahrina hófst á Reykjaneshrygg í gærmorgun, um 25 kílómetra suðvestur af Eldey, og mældust þá tveir skjálftar 3,1 að stærð. Nú í morgun mældust svo tveir skjálftar 3,3 að stærð á sömu slóðum. Skjálftavirkni er algeng á svæðinu. Eldgos og jarðhræringar Reykjanesbær Tengdar fréttir Tveir skjálftar yfir þrír að stærð Tveir skjálftar yfir þrír að stærð mældust á áttunda tímanum í morgun á Reykjaneshrygg, um 25 kílómetrum suðvestur af Eldey. 6. ágúst 2025 08:34