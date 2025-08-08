Evrópska knattspyrnusambandið (UEFA) hefur greitt 10,8 milljónir evra, jafnvirði milljarðs íslenskra króna, í samstöðustyrki til rússneskra knattspyrnuliða frá því að þeim var bannað að taka þátt í Evrópukeppnum í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu.
Á sama tíma var fimm úkraínskum liðum neitað um greiðslur á þeim forsendum að þau störfuðu á átakasvæðum.
Svokallaðar „samstöðustyrkir“ eru greiddir þeim liðum sem gengur ekki nógu vel innanlands til að fá að keppa í Evrópukeppnum.
Þrátt fyrir bannið á rússneskum liðin fékk rússneska knattspyrnusambandið greiddar 3,3 milljónir evra í samstöðustyrki fyrir keppnistímabilið 2022 til 2023, aðrar 3,3 milljónir evra fyrir tímabilið 2023 til 2024 og 4,2 milljónir evra fyrir tímabilið 2024 til 2025.
Úkraínsk lið í Odessa, Zaporizhzhia, Maríupól og Kharkív fengu hins vegar neitun fyrir tímabilin 2023 til20 24 og 2024 til 2025.
Málið þykir enn eitt dæmið um óþægilegar tengingar Evrópska knattspyrnusambandsins við stjórnvöld í Kreml. Þar má meðal annars nefna að Polina Yumasheva, fyrrverandi eiginkona „uppáhalds iðnjöfurs“ Kremlverja situr í stjórnskipunarnefnd UEFA en hún er einnig dóttir fyrrverandi ráðgjafa Vladimir Pútín Rússlandsforseta.
Guardian fjallar ítarlega um málið.