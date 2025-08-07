Innlent

Skjálfti fannst á höfuð­borgar­svæðinu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Skjálftinn var upp á 3,3.
Skömmu eftir klukkan níu í kvöld mældust tveir skjálftar við Vestari Hvalhnúk á Heiðinni hárri á um fimm kílómetra dýpi. 

Þeir voru báðir 3,3 að stærð. Veðurstofan greinir frá þessu í tilkynningu.

Þar segir jafnframt að tilkynningar hafi borist um að skjálftarnir hafi fundist á höfuðborgarsvæðinu.

Eldgos og jarðhræringar

