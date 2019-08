Alfreð skrifar undir nýjan þriggja ára samning við Augsburg

Alfreð Finnbogason hefur skrifað undir nýjan þriggja ára samning við Augsburg og er því með samning hjá félaginu fram til ársins 2022.



Þetta var tilkynnt á vef Augsburgar í morgun en Alfreð hefur leikið með félaginu síðan 2016. Þar hefur hann raðað inn mörkum fyrir félagið eftir að hafa komið frá Real Sociedad.





My country - My club @FCAugsburg pic.twitter.com/Fr3BR2Z095

@A_Finnbogason is staying at #FCA!



Our Icelandic striker has extended his contract until 2022! #Finnbogason2022 #FCA pic.twitter.com/nxKGmhPuZN