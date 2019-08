Iwobi sjöundi leikmaðurinn sem Everton fær í glugganum

Alex Iwobi er genginn í raðir Everton en hann er sjöundi leikmaðurinn sem Marco Silva fær í sumarglugganum til þeirra bláklæddu í Bítlaborginni.



Everton náði samkomulagi við Arsenal skömmu fyrir gluggalok um 40 milljóna punda samkomulagi milli félaganna en Iwobi er fæddur og uppalinn hjá Arsenal.



Leikmaðurinn gekkst undir læknisskoðun í London skömmu eftir að félögin komust að samkomulagi en öllum pappírum var skilað inn fyrir klukkan fjögur. Því fengu liðin frest til sex til þess að klára félagaskiptin.







