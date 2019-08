Robbie Williams fyrirmunað að muna afmælisdaga barna sinna

Breska söngvaranum Robbie Williams er það ómögulegt að muna hvaða dag börnin hans þrjú eru fædd. Williams segir að lausnin sé að flúra á sig afmælisdaga þeirra.



Fyrrum Take That söngvarinn á börnin Teddy, Charlie og Coco með eiginkonu sinni Aydu Field. Eldri dóttir hans Teddy er sex ára gömul, sonur hans, Charlie, er fjögurra ára en Coco er 11 mánaða gömul.



„Ég veit ekki einu sinni í hvaða mánuði Charlie er fæddur, ég veit bara að hann er fjögurra ára, eða er hann fimm,“ sagði Williams en þess ber að geta að Charlie verður fimm ára í lok október.



„Ég vil ekki að fólk dæmi mig fyrir þetta, heilinn á mér virkar bara á þennan veg. Ég get ekki munað svona upplýsingar,“ segir Williams sem ætlar að láta flúra á sig húðflúr sem tákna hvert barna hans.



Þá er hann með bókstafinn A flúraðan á baugfingur ástæða þess er að A stendur fyrir eiginkonu hans og kemur í stað giftingarhrings. „Ég hef týnt hringnum í tvígang. Vonandi týni ég þessu ekki,“ segir Williams.