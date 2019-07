Mason Mount skein skærast er Chelsea vann Reading í sjö marka leik

Chelsea vann 4-3 sigur á Reading er liðin mættust í æfingarleik í dag en mikið fjör var í leiknum og sjö mörk skoruð.



B-deildarliðið Reading komst yfir á þrettándu mínutu er Josh Barrett skoraði en níu mínútum síðar var það miðjumaðurinn Ross Barkley sem jafnaði metin.





