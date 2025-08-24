Fáni stuðningsmanna Palace til rannsóknar Siggeir Ævarsson skrifar 24. ágúst 2025 22:16 Skilaboðin á fánanum brjóta sennilega siðareglur ensku deildarinnar Vísir/Getty Enska knattspyrnusambandið hefur tekið framferði stuðningsmanna Crystal Palace til athugunar eftir leik Palace og Nottingham Forest í dag en risastór fáni sem gerði rætið grín að Evangelos Marinakis, eiganda Forest, vakti mikla athygli í stúkunni. Það er óhætt að segja að fáninn dragi ekki beinlínis upp fagra mynd af Marinakis sem er teiknaður akfeitur, með útroðna skjalatösku af peningum þar sem hann beinir byssu að höfði leikmannsins Morgan Gibbs-White. Gibbs-White var nánast búinn að semja við Tottenham í sumar en snérist hugur og skrifaði undir nýjan samning við Forest. Hann fór síðan í viðtal í kjölfarið þar sem Marinakis stóð álengdar en sumir vildu meina að líkamstjáning Gibbs-White væri á þá leið að hann væri að semja og tala klúbbinn upp þvert gegn vilja sínum. Á fánanum sem sást í stúkunni í dag segir Gibbs-White: „Herra Marinakis er ekki flæktur í fjárkúgun, hagræðingu úrslita, eiturlyfjasmygl né spillingu!“ Marinakis, sem er umsvifamikill í grísku viðskiptalífi og á m.a. flutningaskipaflota, var ákærður fyrir aðild að eiturlyfjasmygli árið 2018 en málið var að lokum látið niður falla í janúar á þessu ári. Enska knattspyrnusambandið er nú komið með málið á sitt borð og hvort Palace þurfi að sæta refsingu vegna málsins en það eru mjög strangar reglur um að áhorfendur megi ekki flagga fánum með ærumeiðandi fullyrðingum, ljótu orðbragði eða pólítískum skilaboðum. Enski boltinn Fótbolti Mest lesið „Horft illum augum á þannig taktík í hlaupaheiminum“ Sport Eins og kleina þegar hún upplifði martröð spyrilsins Fótbolti Tilfinningaþrungin stund þegar Magnús Máni kom í mark Sport Allt jafnt í Fulham og bæði lið bíða enn eftir fyrsta sigri Enski boltinn Yfirgaf æfingaferð Marseille í áfalli Fótbolti Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði Enski boltinn Uppgjörið: KA - Fram 2-0 | Sanngjarn sigur heimamanna Íslenski boltinn Pólverjar bæta við sig Kana fyrir EM Körfubolti Arnar og Bjarki unnu golfmót Golf Uppgjörið: FH - ÍBV 1-1 | Alvöru dramatík í uppbótartíma Íslenski boltinn Fleiri fréttir Fáni stuðningsmanna Palace til rannsóknar Mbappé afgreiddi Real Oviedo Albert lagði upp mark Fiorentina Uppgjörið: FH - ÍBV 1-1 | Alvöru dramatík í uppbótartíma Sjáðu mark Júlíusar í Svíþjóð Uppgjörið: KA - Fram 2-0 | Sanngjarn sigur heimamanna Daníel skoraði gegn Víkingsbönum Sætur sigur í fyrsta leik Ísaks í efstu deild Þýskalands Allt jafnt í Fulham og bæði lið bíða enn eftir fyrsta sigri María gaf tóninn í sigri eftir átta töp í röð Fullkomin byrjun Everton á nýja heimilinu Áfram í marki Man. Utd eftir mistökin Sjálfsmark skráð á Elías sem fagnaði sigri Kristján tekinn við liði í Portúgal Eins og kleina þegar hún upplifði martröð spyrilsins Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði Sjáðu Brynjólf skora gegn meisturum PSV Kom inn á fyrir Dag, skoraði og kýldi mótherja Sjáðu markaveislu Arsenal og fullkomna byrjun Tottenham Guðlaugur Victor til Danmerkur á ný Yfirgaf æfingaferð Marseille í áfalli Keflvíkingar létu mörkunum rigna gegn Völsungi Sjálfsmark í blálokin bjargaði Börsungum Þórsarar á toppinn Orðinn langþreyttur á glímunni við Útlendingastofnun Eze í treyju númer tíu og byrjar á stórleik við Liverpool Þrír leikir í enska: Draumabyrjun Outtara en gömlu félagarnir unnu líka Öruggur sigur Arsenal á nýliðunum Þróttur fær tvo tíma á toppnum og Fylkir úr fallsæti Ronaldo þarf enn að bíða eftir titli þrátt fyrir tímamótamark Sjá meira