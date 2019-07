Öskubuskuævintýri Madagaskar heldur áfram í Afríkukeppninni en liðið er komið í átta liða úrslit mótsins eftir sigur á Austur-Kóngó í vítaspyrnukeppni í dag.



Ibrahim Amada kom Madagaskar yfir en Cedric Bakambu jafnaði skömmu síðar. Faneva Andriatsima virtist vera tryggja Madagaskar sigurinn á 77. mínútu en flautumark Chancel Mbemba tryggði þeim framlengingu.





Madagascar are through to the last eight of the Africa Cup of Nations after beating DR Congo



