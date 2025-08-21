Elías Rafn Ólafsson og félagar í danska félaginu Midtjylland eru komnir með annan fótinn í riðlakeppni Evrópudeildarinnar eftir stórsigur á heimavelli í kvöld.
Midtjylland vann þá 4-0 sigur á finnska liðinu KuPS en seinni leikurinn fer fram úti í Finnlandi í næstu viku.
Elías Rafn var í markinu allan tímann, hélt hreinu og stóð sig vel.
Hann varði öll þrjú skotin sem Finnarnir náðu á markið. XG-tölfræðin sýnir að hann kom í veg fyrir 1,17 mörk í leiknum.
Junior Brumado skoraði tvö mörk í seinni hálfleiknum en fyrstu tvö mörkin skoruðu þeir Adam Buksa og Dario Osorio.