Man Utd minntist þrennunnar á viðeigandi hátt

@ManUtd 5-0 @FCBayern



@Pschmeichel1 clean sheet.



Jaap Stam rock at the back.



Yorke & @VanCole9 up-top.



Paul Scholes pinging passes.



@GNev2 down the right.



David Beckham whipping in crosses.



Solksjaer back on the pitch.



Legends everywhere. pic.twitter.com/rWUf1jDx5a