Dregið í efa að Jóhann hafi samið Söknuð

Búast má við að réttarhöldum í lagastuldarmáli vegna laganna Söknuðar og You Raise Me Up verði ekki lokið fyrr en eftir um eitt ár. Lögmenn fyrirtækja sem Jóhann Helgason hefur stefnt segja bæði lögin byggja á sömu gömlu tónsmíðunum, sérstaklega írska þjóðlaginu Danny Boy.



Þetta segir í skjali sem lagt var fyrir alríkisdómstól í Los Angeles fyrir viku. Um er að ræða sameiginlegt skjal þar sem lögmaður Jóhanns Helgasonar annars vegar og lögmenn ýmissa stórfyrirtækja sem Jóhann hefur stefnt hins vegar fara yfir meginsjónarmið sín í málinu.



Eins og fram hefur komið hefur Jóhann Helgason stefnt norska lagahöfundinum Rolf Løvland og stórfyrirtækjum á borð við Warner, Universal, Apple og Spotify vegna meints stuldar á laginu Söknuði frá árinu 1977. Það hafi verið gert með laginu You Raise Me Up sem fyrst kom út 2001.



Fionnuala Sherry, samstarfsmaður Rolfs Løvland, er á vitnalistanum. Mynd/Wikipedia

Vegna fyrningarreglna kemur fram að Jóhann fer ekki fram á hlutdeild í tekjum sem sköpuðust vegna You Raise Me Up nema þrjú ár aftur í tímann frá því stefna var lögð fram 29. nóvember síðastliðinn. Ofan á þetta gerir Jóhann hins vegar kröfu um bætur. Lögmenn fyrirtækjanna segjast munu skila inn yfirliti yfir tekjur sem You Raise Me Up skilað frá og með 29. nóvember 2015.



Þau Ava Badiee, Barry I. Slotnick og Tal E. Dickstein, lögmenn sem fara með málið fyrir hönd Universal, Warner Bros, UMG Recordings og Peermusic, Ltd., segja það ekki koma sér á óvart að Jóhann hafi ekki sett fram stefnu í málinu öll þau ár sem liðin séu frá því You Raise Me Up náði heimsfrægð í flutningi Josh Groban árið 2003. Þau litlu tónlistarlegu líkindi sem séu með lögunum tveimur megi einnig finna í vinsælum lögum sem séu eldri en bæði umrædd lög, sérstaklega í írska þjóðlaginu Danny Boy.



„Greining tónlistarsérfræðings staðfestir, í ljósi þess hversu aðgengileg eldri lög eru, að stefnandi [Jóhann] getur ekki komist nálægt því að sýna fram á markverð líkindi,“ segja lögmennirnir. „Jafnvel þótt stefnandi gæti sýnt fram á að Løvland hafi einhvern tíma heyrt Söknuð þá væri það ekki nóg til að setja fram kröfu um lagastuld þegar markverð líkindi eru ekki fyrir hendi.“



Í þessu ljósi boða Badiee, Slotnick og Dickstein kröfu um frávísun en lögmenn beggja aðila eiga að mæta fyrir dómara í Los Angeles eftir viku eða í framhaldi af því. Þau segja að kostnaðarsamt og tímafrekt yrði að að komast að því hvort Løvland hafi haft aðgang að Söknuði og hvort um sjálfstæð sköpunarverk væri að ræða og fullyrða að hvorugt þessara atriða ætti að hafa áhrif á ákvörðun um að vísa málinu frá.



Þá setja lögmenn fyrirtækjanna fram efasemdir um lagið Söknuð. Segja þeir Jóhann „halda því fram“ að hann hafi samið Söknuð sem „hafi að sögn“ komið út á Íslandi árið 1977.



Fram kemur í skjalinu að ekki hafi tekist að birta Rolf Løvland sjálfum stefnuna. Lögmaður Jóhanns segir Løvland í tvígang hafa endursent stefnuna óundirritaða. Unnið sé að því að stefna Norðmanninum samkvæmt alþjóðlegum samningum. Því eigi að vera lokið í síðasta lagi 26. júní næstkomandi.



Samkvæmt skjalinu hafa lögmennirnir rætt möguleikann á sátt í málinu. „Aðilarnir hafa átt forviðræður um sátt sem ekki báru ávöxt,“ segir um þetta atriði. Verði af frekari sáttaviðræðum kjósi þeir að ráða einkamálamiðlara til að taka þátt í þeim.



Þann tíunda maí eiga fulltrúar málsaðilanna að mæta fyrir Andre Birotte Jr. dómara til að ákveða dagskrá málsins í framhaldinu. Lögmaður Jóhanns gerir fyrir sitt leyti kröfu um að málið verði rekið frammi fyrir kviðdómi. Miðað við tímaáætlun í margnefndu skjali verður málið ekki til lykta leitt fyrr en eftir eitt ár með réttarhöldum sem gætu tekið fimm til sjö daga.



Verði af réttarhöldunum boða báðir aðilar að þeir muni kalla til að minnsta kosti sjö vitni. Lögmaður Jóhanns tilgreinir íslenska tónlistarmenn og útvarpsfólk sem hefur haft kynni af Rolf Løvland eða talið er geta varpað ljósi á það hvernig Løvland gæti hafa komist í snertingu við lagið Söknuð á sínum tíma, meðal annars í heimsóknum og vinnuferðum á Íslandi.



Meðal þeirra sem eru sérstaklega nefndir á vitnalistanum af hálfu lögmanns Jóhanns er írska söngkonan og fiðuleikarinn Fionnuala Sherry, meðlimur Secret Garden, hljómsveitar Løvlands.