Nýtt skilti komið upp og rauða ljósið mun loga oftar

Rautt ljós mun loga 30 prósent oftar í Reynisfjöru eftir endurmat á hættustigum. Nýju viðvörunarskilti var komið upp í fjörunni á laugardag.
Frá þessu greinir RÚV.
Nýja skiltið kemur í stað annars sem fauk fyrir einhverjum mánuðum en bæði sýna viðvörunarstigið í Reynisfjöru með grænu, gulu eða rauðu ljósi.
RÚV hefur eftir Ferðamálastofu að eftir endurmat á forsendum hættustigs vegna ölduhæðar muni rauða ljósið loga 30 prósent oftar en áður. Við þær aðstæður verður fjörunni lokað en gert er ráð fyrir að lokunarhlið verði komið upp í næstu viku.
Ekki er búið að koma fyrir neinum björgunarbúnaði í fjörunni, samkvæmt frétt RÚV.
Níu ára þýsk stúlka sem var á ferðalagi með fjölskyldu sinni lést við Reynisfjöru 2. ágúst síðastliðinn, eftir að hafa sogast út í sjó. Faðir stúlkunnar og systir lentu einnig í sjónum en komust í land.