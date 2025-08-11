Innlent

Fylla í skörð reynslubolta

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Baldvin og Guðrún eru þegar tekin til starfa.
Baldvin og Guðrún eru þegar tekin til starfa. Tækniskólinn

Tækniskólinn hefur ráðið tvo nýja stjórnendur sem tekið hafa til starfa. Guðrún Ýrr Tómasdóttir tekur við starfi skólastjóra Raftækniskólans og Baldvin Freysteinsson stöðu fjármálastjóra Tækniskólans. Þau taka bæði við af lykilstarfsmönnum sem hafa gegnt þessum stöðum frá stofnun Tækniskólans.

Guðrún Ýrr tekur við af Valdemar Gísla Valdemarssyni sem hefur leitt skólann frá stofnun Tækniskólans árið 2008. Guðrún Ýrr er rafeindavirkjameistari en hún lauk iðnmeistaranámi frá Tækniskólanum árið 2018 og í framhaldinu námi til kennsluréttinda við Háskóla Íslands. Frá árinu 2020 hefur hún gegnt starfi brautarstjóra í rafiðngreinum samhliða kennslu. Hún hefur auk þess starfað töluvert fyrir ýmis félagasamtök, situr í stjórn kennara í rafiðngreinum og er í sveinsprófsnefnd rafeindavirkja.

Áður en Guðrún hóf störf hjá Tækniskólanum starfaði hún í yfir tvo áratugi hjá fjölskyldufyrirtækinu Nortek þar sem hún sinnti meðal annars rekstri, verkefnastjórnun og markaðsmálum.

„Það er mér mikill heiður að fá tækifæri til að leiða áfram frábært starf Raftækniskólans. Ég vil byggja á því öfluga starfi sem Valdemar hefur leitt og halda áfram að þróa tæknimenntun sem mætir þörfum nemenda og atvinnulífsins,“ segir Guðrún Ýrr.

Baldvin fyrir Björgu

Baldvin Freysteinsson hefur verið ráðinn fjármálastjóri Tækniskólans og tekur við af Björgu Jónsdóttur sem lætur af störfum eftir 17 ára farsælt starf hjá skólanum.

Baldvin er löggiltur endurskoðandi með cand. oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Hann hefur starfað sem yfirmaður fjármála hjá Verne Global síðan 2017 og þar áður gegnt störfum hjá Actavis og LazyTown. Hann hefur umfangsmikla reynslu af alþjóðlegum fjármálum, reikningsskilum, fjárhagsáætlunargerð og innleiðingu fjármálahugbúnaðar. Hann hefur einnig starfað sem endurskoðandi hjá KPMG og sinnt innri endurskoðun fyrir ýmis fjármálafyrirtæki.

„Það gleður mig að ganga til liðs við Tækniskólann og taka þátt í áframhaldandi vexti og þróun hans. Ég legg áherslu á ábyrga og gagnsæja fjármálastjórn sem styður við markmið skólans til framtíðar,“ segir Baldvin.“

Tækniskólinn þakkar Valdemar Gísla og Björgu Jónsdóttur kærlega fyrir gott samstarf og vel unnin störf í þágu skólans.

Vistaskipti Skóla- og menntamál Framhaldsskólar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið