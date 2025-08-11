Fylla í skörð reynslubolta Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 11. ágúst 2025 13:57 Baldvin og Guðrún eru þegar tekin til starfa. Tækniskólinn Tækniskólinn hefur ráðið tvo nýja stjórnendur sem tekið hafa til starfa. Guðrún Ýrr Tómasdóttir tekur við starfi skólastjóra Raftækniskólans og Baldvin Freysteinsson stöðu fjármálastjóra Tækniskólans. Þau taka bæði við af lykilstarfsmönnum sem hafa gegnt þessum stöðum frá stofnun Tækniskólans. Guðrún Ýrr tekur við af Valdemar Gísla Valdemarssyni sem hefur leitt skólann frá stofnun Tækniskólans árið 2008. Guðrún Ýrr er rafeindavirkjameistari en hún lauk iðnmeistaranámi frá Tækniskólanum árið 2018 og í framhaldinu námi til kennsluréttinda við Háskóla Íslands. Frá árinu 2020 hefur hún gegnt starfi brautarstjóra í rafiðngreinum samhliða kennslu. Hún hefur auk þess starfað töluvert fyrir ýmis félagasamtök, situr í stjórn kennara í rafiðngreinum og er í sveinsprófsnefnd rafeindavirkja. Áður en Guðrún hóf störf hjá Tækniskólanum starfaði hún í yfir tvo áratugi hjá fjölskyldufyrirtækinu Nortek þar sem hún sinnti meðal annars rekstri, verkefnastjórnun og markaðsmálum. „Það er mér mikill heiður að fá tækifæri til að leiða áfram frábært starf Raftækniskólans. Ég vil byggja á því öfluga starfi sem Valdemar hefur leitt og halda áfram að þróa tæknimenntun sem mætir þörfum nemenda og atvinnulífsins,“ segir Guðrún Ýrr. Baldvin fyrir Björgu Baldvin Freysteinsson hefur verið ráðinn fjármálastjóri Tækniskólans og tekur við af Björgu Jónsdóttur sem lætur af störfum eftir 17 ára farsælt starf hjá skólanum. Baldvin er löggiltur endurskoðandi með cand. oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Hann hefur starfað sem yfirmaður fjármála hjá Verne Global síðan 2017 og þar áður gegnt störfum hjá Actavis og LazyTown. Hann hefur umfangsmikla reynslu af alþjóðlegum fjármálum, reikningsskilum, fjárhagsáætlunargerð og innleiðingu fjármálahugbúnaðar. Hann hefur einnig starfað sem endurskoðandi hjá KPMG og sinnt innri endurskoðun fyrir ýmis fjármálafyrirtæki. „Það gleður mig að ganga til liðs við Tækniskólann og taka þátt í áframhaldandi vexti og þróun hans. Ég legg áherslu á ábyrga og gagnsæja fjármálastjórn sem styður við markmið skólans til framtíðar,“ segir Baldvin.“ Tækniskólinn þakkar Valdemar Gísla og Björgu Jónsdóttur kærlega fyrir gott samstarf og vel unnin störf í þágu skólans. Vistaskipti Skóla- og menntamál Framhaldsskólar Mest lesið Engin byssa reyndist vera í bílnum Innlent „Ef við værum nasistar þá værum við ekki að skipta um kross“ Innlent Dásamar ÁTVR og skýtur á lögreglustjóra Innlent Boðar aðgerðir í þágu öryggis og fegrunar Washington D.C. Erlent Meira að segja happ þegar frystihúsið brann Innlent 27 daga frostlausum kafla lokið Veður Drápu tvo blaðamenn og tvo tökumenn vísvitandi Erlent Tveir leigubílstjórar sviptir ökuréttindum við Keflavíkurflugvöll Innlent Hinn látni bandarískur ferðamaður á sextugsaldri Innlent Fer í þrjú útköll á dag: Sprenging í útköllum vegna veggjalúsar Innlent Fleiri fréttir Ókyrrð að aukast en lítil hætta á ferðum Komu ferðamönnum í sjálfsheldu á Búlandstindi til aðstoðar Fylla í skörð reynslubolta Þurfti rannsóknarvinnu til að finna upplýsingar um bílastæðarukkun „Alvarlegar afleiðingar“ verði greiðsluþátttöku hætt Bráðabirgðaheimild veitt fyrir Hvammsvirkjun Fer í þrjú útköll á dag: Sprenging í útköllum vegna veggjalúsar „Ef við værum nasistar þá værum við ekki að skipta um kross“ Bílastæðamál, POTS, ókyrrð og íslenski hesturinn Engin byssa reyndist vera í bílnum Strætisvagnar rákust saman við Borgartún Hinn látni bandarískur ferðamaður á sextugsaldri Svara til saka eftir tvær vikur Dásamar ÁTVR og skýtur á lögreglustjóra Virkjanir í Skagafirði úr vernd í bið en Urriðafoss í nýtingu Meira að segja happ þegar frystihúsið brann Nýtt skilti komið upp og rauða ljósið mun loga oftar Tíu metra djúp hola í ísnum á vinsælli gönguleið „Eins og það væri verið að segja mér að ég ætti tvo mánuði eftir ólifað“ Tveir á sjúkrahús eftir rafskútuslys Missir mikilvægrar meðferðar, óánægja í Ísrael og sundkappinn sem tefst Leiðtogar Norðurlanda og Eystrasaltsins: Engin friður án aðkomu Úkraínu“ Einn handtekinn vegna gruns um íkveikju Ný Miðgarðakirkja vígð í Grímsey Dvalarleyfiskerfið „handónýtt“: Erlent verkafólk leiti í vændi til að ná endum saman Átta utanríkisráðherrar fordæma hernámið á Gasa Mikill eldur í gömlu timburhúsi á Skaganum Tveir leigubílstjórar sviptir ökuréttindum við Keflavíkurflugvöll Viðvaningsháttur Trump-liða, próflausir leigubílstjórar og vel heppnuð ganga Bláa lónið varar ferðamenn við óprúttnum leigubílstjórum Sjá meira