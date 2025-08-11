„Sannarlega ekki eitthvað sem ég ætlaði að taka þátt í“ Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 11. ágúst 2025 15:36 Matthías lýsir því að hafa ekki átt aðkomu að málinu fyrr en hann fékk símtal frá Stefáni Blackburn um aðstoð við að hlaða Teslu sína við Hellisheiðarvirkjun. Nokkrum klukkustundum síðar fannst 65 ára karlmaður nær dauða en lífi í Gufunesi. Vísir/Anton Brink Matthías Björn Erlingsson, nítján ára karlmaður sem sætir ákæru í Gufunesmálinu fyrir manndráp, frelsissviptingu, rán og fjárkúgun, segist hafa fengið símtal frá Stefáni Blackburn um aðstoð við að hlaða Teslu hans. Þegar hann hafi mætt á svæðið hafi verið þar maður með poka yfir hausnum. Þetta kemur fram í viðtali DV við Matthías Björn um helgina. Auk Matthíasar og Stefáns er Lúkas Geir Ingvarsson ákærður fyrir sömu brot. Karlmaður á sjötugsaldri fannst illa útleikinn á göngustíg í Grafarvogi og lést skömmu síðar á sjúkrahúsi. Atburðirnir gerðust í mars síðastliðnum og verður mál héraðssaksóknara flutt fyrir Héraðsdómi Suðurlands eftir tvær vikur. Auk þeirra þriggja er 19 ára karlmaður og tvítug kona ákærð fyrir peningaþvætti og hlutdeild í frelsissviptingu og rán. Tengsl við tálbeituaðgerð Fimmmenningarnir neita öll sök. Ólíkt þeim Stefáni og Lúkasi Geir á Matthías Björn sér ekki sögu fyrir dómi. Hann er þó meðal þeirra sem eru til rannsóknar hjá lögreglu grunaður um að hafa átt aðild að líkamsárás sem hluti af tálbeituaðgerð á Akranesi í vetur. Samkvæmt heimildum fréttastofu taldi brotaþoli í því máli, fullorðinn karlmaður, sig vera að fara að hitta stúlku við fermingaraldur þegar ráðist var á hann. Fanney Björk Frostadóttir, saksóknari í Gufunesmálinu, lagði við fyrirtöku málsins á Selfossi í morgun fram gögn sem sögð eru sýna fram á að Lúkas Geir hafi áður beitt tálbeituaðferðum. Stefán Karl Kristjánsson, verjandi Lúkasar Geirs, mótmælti framlagningu gagnanna og vísaði til þess að meðferð þess máls væri ekki lokið. Dómari tekur ákvörðun um hvort saksóknari fái að leggja gögnin fram. Hvattur til að taka skellinn Stefán Blackburn, sem er 33 ára, á að baki langan sakarferil meðal annars fyrir ofbeldisbrot. Lúkas Geir er 22 ára en hann hefur hlotið skilorðsbundinn dóm fyrir að höfuðkúpubrjóta mann í miðbæ Reykjavíkur árið 2021. Fjallað var um það í síðustu viku að Lúkas Geir hefði gert tilraun til að láta Matthías Björn taka á sig sökina í málinu á meðan þremenningarnir sættu einangrun í gæsluvarðhaldsfangelsinu á Hólmsheiði. Vísir hefur fjallað um bréf sem Lúkas skrifaði, ætlað Matthíasi, sem erlendur fangi fann á útisvæði fangelsisins og afhenti fangaverði. Í bréfinu, sem var handskrifað, er vísað til ungs aldurs Matthíasar Björns og fullyrt að hann fengi í mesta lagi átján mánaða dóm ef hann tæki á sig sökina. Hann kæmi út sem „legend“ eða goðsögn. Skilinn eftir og fannst fjórum tímum síðar Saksóknari lýsir atburðarásinni í ákæru þar sem segir að Stefán og Lúkas hafi með aðstoð ungu konunnar narrað Hjörleif Hauk Guðmundsson, 65 ára íbúa í Þorlákshöfn, af heimili hans og ekið honum að Hellisheiðarvirkjun. Á leiðinni hafi þeir beitt hann margvíslegu ofbeldi. Þeir hafi til að mynda brotið í honum fimm tennur, sett poka yfir höfuð hans og reynt að fá út úr honum aðgangsorð að bankareikningum hans. Svo segir í ákærunni að Stefán og Lúkas hafi beðið Matthías Björn um að hitta þá við Hellisheiðarvirkjun. Þaðan hafi Matthías ekið með Hjörleif að iðnaðarhúsnæði á Kjalarnesi. Þar hafi Stefán og Lúkas beitt Hjörleif frekara ofbeldi með hnefahöggum, spörkum og ótilgreindu áhaldi. Næst hafi þeir ekið með Hjörleif í Gufunes, beitt hann áfram ofbeldi og loks tekist ætlunarverk sitt; að fá upplýsingar til að geta millifært peninga af bankareikningi Hjörleifs inn á reikning nítján ára karlmanns sem ákærður er fyrir peningaþvætti. Sá var ekki á svæðinu en millifærði peninga um hæl inn á reikning Matthíasar Björns. Eftir að hafa náð fjármunum af Hjörleifi er hópurinn í ákæru sagður hafa skilið hann eftir í Gufunesi helsærðan og bjargarlausan. Þá var klukkan að nálgast þrjú að morgni. Þar gengu vegfarendur fram á Hjörleif um klukkan 07, þar sem hann lá illa leikinn. Hann lést á sjúkrahúsi sama morgun. „Hún leiðir gæjann út“ Matthías segist í viðtali við DV hafa fengið símtal frá Stefáni því þá hafi vantað aðstoð við að hlaða Teslu sem Stefán ók. Hann hafi því farið og hitt þá við Hellisheiðarvirkjun. Þá hafi verið þar maður með poka yfir hausnum. „Þetta var sannarlega ekki eitthvað sem ég ætlaði að taka þátt í,“ segir Matthías. Honum hafi bara verið sagt að keyra og elta. Þá hafi Stefán hringt í eiginkonu Hjörleifs úr síma Matthíasar. „Stefán tók af mér símann til að nota hann og ég fékk ekkert að segja um það. Hann hringdi úr honum.“ Má af orðum Matthíasar skilja að hann líti svo á að hann hafi einfaldlega hlýtt skipunum og ekki þorað annað. Vill hann meina að þáttur konunnar, sem ákærð er fyrir hlutdeild í frelsissviptingu, sé meiri en hans. „Hún er með meiri þátttöku í þessu en ég. Hún er grundvöllurinn að því að þetta gerðist. Hún leiðir gæjann út og allt það. Mér finnst skrýtið að hún sé ekki ákærð fyrir manndráp fyrst ég er það. Hún vissi hvað var að fara að gerast.“ Aðalmeðferð í málinu hefst þann 25. ágúst. Manndráp í Gufunesi Dómsmál Lögreglumál Mest lesið „Ef við værum nasistar þá værum við ekki að skipta um kross“ Innlent Engin byssa reyndist vera í bílnum Innlent Dásamar ÁTVR og skýtur á lögreglustjóra Innlent Boðar aðgerðir í þágu öryggis og fegrunar Washington D.C. Erlent Meira að segja happ þegar frystihúsið brann Innlent Ókyrrð að aukast en lítil hætta á ferðum Innlent Fer í þrjú útköll á dag: Sprenging í útköllum vegna veggjalúsar Innlent 27 daga frostlausum kafla lokið Veður Drápu tvo blaðamenn og tvo tökumenn vísvitandi Erlent Tveir leigubílstjórar sviptir ökuréttindum við Keflavíkurflugvöll Innlent Fleiri fréttir „Sannarlega ekki eitthvað sem ég ætlaði að taka þátt í“ Stytta opnunartíma Seltjarnarneslaugar: „Er þetta það sem við viljum spara í?“ Ókyrrð að aukast en lítil hætta á ferðum Komu ferðamönnum í sjálfsheldu á Búlandstindi til aðstoðar Fylla í skörð reynslubolta Þurfti rannsóknarvinnu til að finna upplýsingar um bílastæðarukkun „Alvarlegar afleiðingar“ verði greiðsluþátttöku hætt Bráðabirgðaheimild veitt fyrir Hvammsvirkjun Fer í þrjú útköll á dag: Sprenging í útköllum vegna veggjalúsar „Ef við værum nasistar þá værum við ekki að skipta um kross“ Bílastæðamál, POTS, ókyrrð og íslenski hesturinn Engin byssa reyndist vera í bílnum Strætisvagnar rákust saman við Borgartún Hinn látni bandarískur ferðamaður á sextugsaldri Svara til saka eftir tvær vikur Dásamar ÁTVR og skýtur á lögreglustjóra Virkjanir í Skagafirði úr vernd í bið en Urriðafoss í nýtingu Meira að segja happ þegar frystihúsið brann Nýtt skilti komið upp og rauða ljósið mun loga oftar Tíu metra djúp hola í ísnum á vinsælli gönguleið „Eins og það væri verið að segja mér að ég ætti tvo mánuði eftir ólifað“ Tveir á sjúkrahús eftir rafskútuslys Missir mikilvægrar meðferðar, óánægja í Ísrael og sundkappinn sem tefst Leiðtogar Norðurlanda og Eystrasaltsins: Engin friður án aðkomu Úkraínu“ Einn handtekinn vegna gruns um íkveikju Ný Miðgarðakirkja vígð í Grímsey Dvalarleyfiskerfið „handónýtt“: Erlent verkafólk leiti í vændi til að ná endum saman Átta utanríkisráðherrar fordæma hernámið á Gasa Mikill eldur í gömlu timburhúsi á Skaganum Tveir leigubílstjórar sviptir ökuréttindum við Keflavíkurflugvöll Sjá meira