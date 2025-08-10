Norðurlönd og Eystrasaltsríkin lýsa í sameiginlegri yfirlýsingu yfir stuðningi við fullveldi Úkraínu í aðdraganda fundar Vladímírs Pútín Rússlandsforseta og Donalds Trump Bandaríkjaforseta.
Þetta kemur fram í
tilkynningu
frá forsætisráðuneytinu sem birti yfirlýsinguna. Í henni er lögð áhersla á að ekki sé hægt að semja um frið án aðkomu Úkraínu.
„Leiðin til friðar verður ekki mótuð án raddar Úkraínu. Engar ákvarðanir um Úkraínu án Úkraínu,“ segir þar.
Í yfirlýsingunni er framtaki Trump við að binda enda á blóðsúthellingunum fagnað en áhersla lögð á að staðinn verði vörður um fullveldi og landhelgi Úkraínu.
„Við deilum þeirri sannfæringu að diplómatísk lausn verði að tryggja grundvallaröryggishagsmuni bæði Úkraínu og Evrópu. Þessir hagsmunir fela í sér trausta og trúverðuga öryggistryggingu sem geri Úkraínu kleift að verja á skilvirkan hátt fullveldi sitt og landhelgi. Við staðfestum á ný það meginatriði að alþjóðleg landamæri verði ekki breytt með valdi,“ segja leiðtogarnir.
Yfirlýsingin kemur í kjölfar annarrar yfirlýsingar sem evrópskir leiðtogar gáfu frá sér í gær, þeirra á meðal leiðtogar Bretlands, Þýskalands og Frakklands.
„Norrænu og Eystrasaltsríkin átta munu standa við hlið Úkraínu, sameinuð og staðföst í vörn sameiginlegs öryggis okkar.“