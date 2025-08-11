Ráðherra neytendamála segir að það muni ekki standa á sér komi í ljós að neytendalöggjöf sé ekki nægilega skýr til að halda utan um bílastæðamálin sem hafa verið í ólestri um nokkurt skeið.
Neytendastofa hefur beint þeim fyrirmælum til nokkurra bílastæðafyrirtækja að lagfæra upplýsingagjöf og samræma gjaldtöku við lög. Ráðherrann hefur sjálfur ítrekað fengið slíka rukkun inn á heimabanka.
Það myndi hafa alvarlegar afleiðingar ef greiðsluþátttöku vegna vökvagjafar POTS-sjúklinga verður hætt. Þetta segir formaður Samtaka um POTS á Íslandi. Hætt sé við því að fólk sem hafi náð framförum með hjálp vökvagjafar detti aftur úr vinnu eða skóla og verði jafnvel aftur rúmliggjandi.
Flugmenn og aðrir sérfræðingar í flugmálum virðast á einu máli um að ókyrrð sé að aukast og versna, sérstaklega á ákveðnum leiðum. Ekki er vitað til þess að flugvél hafi farist vegna ókyrrðar en hún er hinsvegar orsök flestra slysa um borð.
Heimsmeistaramóti íslenska hestsins lauk í Sviss í gær. Landsliðsþjálfari íslenska liðsins segir árangurinn á mótinu hafa verið frábæran og að tár hafi fallið hjá knöpum sem þurfa nú að skilja við hestana sína erlendis vegna sóttvarnalaga.