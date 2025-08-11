Engin byssa reyndist vera í bílnum

Lögregla naut aðstoðar sérsveitar ríkislögreglustjóra við að taka ökumann fastan vegna gruns um að hann væri með skotvopn í bílnum. Lögreglu barst tilkynning um að maðurinn æki um vopnaður og var stöðvaður í kjölfarið í Mjóddinni. Hann reyndist ekkert skotvopn hafa.
Myndbandi hefur verið dreift víða um internetið af aðgerð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og sérsveitarinnar í Mjódd. Á myndbandinu, sem sjá má hér að neðan, sést hvernig maðurinn krýpur með hendur fyrir ofan höfuð á miðri götunni á meðan lögreglumenn skýla sér á bak við bíl sinn. Atvikið átti sér stað á föstudaginn.
Grunur hafði leikið á að téður maður æki um borgina með skotvopn í fórum sínum eftir að tilkynning þess efnis barst lögreglunni. Hún kallaði eftir aðstoð sérsveitarinnar sem kom vopnuð á vettvang. Maðurinn og bíllinn var fluttur á lögreglustöð þar sem leitað var í bílnum en ekkert skotvopn fannst við leitina.
Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra, og Sigrún Kristín Jónasdóttir, lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, staðfesta þetta í samtali við fréttastofu.