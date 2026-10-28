Ásgeir Páll kveður Keflavík og Ísland Sindri Sverrisson skrifar 28. október 2026 15:16 Ásgeir Páll Magnússon í baráttunni við Amin Cosic í vor. Amin flutti til Noregs í sumar og Ásgeir hefur ákveðið að halda einnig af landi brott. vísir/Viktor Keflavík hefur misst lykilmann úr liðinu sem hafnaði í 6. sæti Bestu deildar karla í fótbolta í ár. Ásgeir Páll Magnússon hefur ákveðið að halda af landi brott. Keflvíkingar tilkynntu þetta í dag og þökkuðu Ásgeiri fyrir hans störf síðustu fimm keppnistímabil. Hann kom til Keflavíkur að austan, frá Leikni Fáskrúðsfirði, fyrir tímabilið 2022 og lék alls 140 leiki fyrir Keflavík og skoraði í þeim tíu mörk. Ásgeir Páll var valinn í lið ársins í Lengjudeildinni í fyrra eftir að Keflavík vann sig upp í Bestu deildina og bakvörðurinn var svo áfram í lykilhlutverki í sumar þegar Keflvíkingar komu öllum á óvart og enduðu í efri hluta Bestu deildarinnar. „Knattspyrnudeild Keflavíkur þakkar Ásgeiri Páli kærlega fyrir hans framlag til félagsins og óskar honum alls hins besta í framtíðinni. Það þarf fólk eins og þig Ásgeir!“ segir í tilkynningu Keflvíkinga á samfélagsmiðlum. View this post on Instagram A post shared by Knattspyrnudeild Keflavíkur (@keflavikfc) Besta deild karla Keflavík ÍF Mest lesið Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Enski boltinn Enginn valdi Ísland fyrir næsta EM Handbolti Draumurinn að þjálfa Blika Íslenski boltinn „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Enski boltinn Veigar opnar sig um lyfjamálið: „Ég var ekkert að fela neitt“ Körfubolti Arnar spenntur og „no komment“ frá Magnúsi Íslenski boltinn Omar Sowe kominn í KR-treyjuna Íslenski boltinn Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Enski boltinn „Neyði menn ekki til að vera hérna“ Íslenski boltinn „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Ásgeir Páll kveður Keflavík og Ísland Arnar spenntur og „no komment“ frá Magnúsi „Neyði menn ekki til að vera hérna“ Aron Þórður hættur Draumurinn að þjálfa Blika Tímabilið vonbrigði en bjartir tímar framundan Omar Sowe kominn í KR-treyjuna „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Breytingar boðaðar í Garðabæ Davíð Smári hættur hjá Njarðvík Rúnar Páll kynnti teymið sitt Ólafur Ingi hættur með Blika „Virkaði öfugt við það sem hann vonaðist til“ Harma ákvörðun Hattar Ingibjörg valin sú efnilegasta Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristin og Kristin Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Markahæsta umferð sögunnar Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins „Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ „Engin krafa frá stjórn um að ná sæti í Evrópukeppni“ Sjá meira