Tímabilið vonbrigði en bjartir tímar framundan Andri Broddason skrifar 28. október 2026 11:00 Tryggvi Hrafn Haraldsson spilaði vel á tímbailinu þrátt fyrir að staða liðsins var vonbrigði. Anton/Vísir Tryggvi Hrafn Haraldsson var stoðsendingahæsti leikmaður Bestu deildar karla þrátt fyrir erfitt gengi Vals. Hann náði að gefa 16 stoðsendingar ásamt því að skora tíu mörk. Tímabilið endaði ekki vel fyrir Val þar sem liðið endaði í áttunda sæti deildarinnar eftir 6-0 tap fyrir Stjörnunni í lokaumferð deildarinnar. Tryggvi Hrafn sagði tímabilið hafa verið vonbrigði sem gerir lokaleik tímabilsins lýsandi fyrir tímabilið. „Þetta er vonbrigðartímabil fyrir klúbbinn. Við endum í neðri hlutanum og kvennaliðið fellur þannig hjá knattspyrnudeildinni eru mikil vonbrigði. Við enduðum í öðru sæti í fyrra á eftir frábæru liði Víkinga og töpuðum í bikarúrslitum og fallið úr því í áttunda sætið er bara vonbrigði.“ Klippa: Stúkan: Tryggvi Hrafn Haraldsson Gögnin sína annað Tryggvi Hrafn hefur stundum verið gagnrýndur fyrir að vinna ekki nóg og það sérstaklega í vörn. Honum sjálfum finnst þó gagnrýnin ósanngjörn og segist vera með gögnin til þess að styðja það. „Mér finnst ekki jafn skemmtilegt að verjast og að sækja en ef þú vilt sjá hlaupatölur þá held ég að þjálfarinn sé tilbúinn að senda þér þær glaður. Ég er yfirleitt hæstur í flestum hlaupalegum tölfræðiþáttum,“ sagði Tryggvi Hrafn við Baldur Sigurðsson í lokaþætti Stúkunnar. Á tímabilinu skrifaði Tryggvi Hrafn undir samning við ÍA en kláraði tímabilið hjá Val. Oft þegar leikmenn eru að fara frá félagi þá minnkar ákefðin þeirra í leikjum en það gerðist ekki hjá Tryggva. Hann hélt áfram sama dampi og varð að launum stoðsendingahæstur í deildinni. Stoðsendingahæstur þrátt fyrir fjarveru markaskorara Nokkrir góðir markaskorarar hafa verið hjá Val undanfarið en þeir voru fjarverandi stóran hluta tímabilsins. Patrick Pedersen, markahæsti leikmaður í sögu efstu deildar á Íslandi, kom til baka undir lok tímabils eftir að hafa slitið krossband. Jónatan Ingi Jónsson er einnig mikill markaskorari en hann meiddist í síðasta leik áður en Besta deildin byrjaði. „Það var þvílíkur munur að vera ekki að spila með þeim í hverri viku. Patrick Pedersen er líklega besti leikmaður deildarinnar á þessum áratug og Jónatan er búinn að vera frábær eftir að hann kom til Vals og ég saknaði þeirra virkilega í sumar.“ Uppeldisfélag Tryggva Hrafns er ÍA og er hann því að snúa aftur heim. Hann er spenntur fyrir komandi tímum með félaginu þar sem verið er að setja mikinn metnað í félagið. „Menn eru að setja mikið púður í félagið og eru staðráðnir í að koma félaginu á þann stað sem þeir vilja að það sé á. Það er komin frábær aðstaða, nýtt klúbbhús með frábærum klefum. Sú aðstaða er að verða ein besta á landinu þegar gervigrasið verður klárt þannig að ég er spenntur að koma heim.“ Íslenski boltinn Fótbolti Besta deild karla Valur ÍA Stúkan Mest lesið Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Enski boltinn Draumurinn að þjálfa Blika Íslenski boltinn Omar Sowe kominn í KR-treyjuna Íslenski boltinn Veigar opnar sig um lyfjamálið: „Ég var ekkert að fela neitt“ Körfubolti Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Enski boltinn Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Enski boltinn Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Enski boltinn „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ Íslenski boltinn „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Íslenski boltinn Hjartnæm ræða Putellas: „Ekki hlusta ef einhver segir að þú getir þetta ekki“ Fótbolti Fleiri fréttir Aron Þórður hættur Draumurinn að þjálfa Blika Tímabilið vonbrigði en bjartir tímar framundan Omar Sowe kominn í KR-treyjuna „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Breytingar boðaðar í Garðabæ Davíð Smári hættur hjá Njarðvík Rúnar Páll kynnti teymið sitt Ólafur Ingi hættur með Blika „Virkaði öfugt við það sem hann vonaðist til“ Harma ákvörðun Hattar Ingibjörg valin sú efnilegasta Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristin og Kristin Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Markahæsta umferð sögunnar Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins „Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ „Engin krafa frá stjórn um að ná sæti í Evrópukeppni“ Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Sjá meira