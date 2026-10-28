Fresta leikjum á Spáni vegna lestarslyssins Andri Broddason skrifar 28. október 2026 13:59 Real Betis átti að spila í kvöld gegn Navalcarnero í spænsku bikarkeppninni í kvöld. Octavio Passos/Getty Images 24 leikjum í Copa del Rey-bikarkeppninni á Spáni í fótbolta hefur verið aflýst vegna lestarslyss sem varð á Spáni í dag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá spænska knattspyrnusambandinu og er ástæða frestunarinnar til að sýna virðingu fyrir þeim látnu. Ekki er búið að ákveða hvenær leikirnir sem áttu að fara fram í kvöld eiga að vera spilaðir. Að auki leikjanna í dag eiga 14 leikir að fara fram á morgun en þeir halda plani að svo stöddu. FreLestarslysið varð rétt fyrir utan Madrid, höfuðborg Spánar, en lestarnar voru á leið til Sevilla. Að minnsta kosti 64 eru sagðir hafa látist en búist er við að sú tala muni hækka. Valencia, Real Betis og Levante eru nokkur af þeim liðum í spænsku úrvalsdeildinni sem áttu að spila í kvöld. Stórliðin Barcelona og Real Madrid koma ekki í keppnina fyrr en í næstu umferð og því hefur frestunin lítil áhrif á þau. Spænski boltinn Fótbolti Spánn Mest lesið Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Enski boltinn Draumurinn að þjálfa Blika Íslenski boltinn „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Enski boltinn Veigar opnar sig um lyfjamálið: „Ég var ekkert að fela neitt“ Körfubolti Omar Sowe kominn í KR-treyjuna Íslenski boltinn Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Enski boltinn Enginn valdi Ísland fyrir næsta EM Handbolti „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ Íslenski boltinn Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Enski boltinn „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Neyði menn ekki til að vera hérna“ „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Aron Þórður hættur Draumurinn að þjálfa Blika Tímabilið vonbrigði en bjartir tímar framundan Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Omar Sowe kominn í KR-treyjuna Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Börsungar sektaðir fyrir samskipti við Alvarez „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ Hjartnæm ræða Putellas: „Ekki hlusta ef einhver segir að þú getir þetta ekki“ Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Bikar-Ísak skoraði í stórsigri „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Stöðvaði leik í drjúga stund vegna drónaflugs Sjáðu mark Júlíusar sem uppskar stig Fyrsta mark Mussolini og lið Alberts á toppnum Sendi Haaland og fleiri í frí Biður kínversku þjóðina afsökunar Breytingar boðaðar í Garðabæ Davíð Smári hættur hjá Njarðvík Rúnar Páll kynnti teymið sitt Framherjarnir þurfi að stíga upp Gæti farið í sex leikja bann Kínverjar æfir yfir Maó-gríni Mbappé sem kostar hann milljónir Ólafur Ingi hættur með Blika Drottningin í fámennan hóp Ringulreið og fjöldaslagsmál eftir stórleikinn Sendi kveðju til Kompany á sjúkrahúsið Sjá meira