Varð markahæstur í deildinni gegn bróður sínum. Andri Broddason skrifar 25. október 2026 16:36 Brynjólfur er orðinn markahæsti leikmaður hollensku úrvalsdeildarinnar. ANP via Getty Images Brynjólfur Willumsson skoraði bæði mörk Groningen þegar liðið heimsótti NEC í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Leikurinn endaði með 2-2 jafntefli en Bryjólfur fékk ekki að spila gegn bróður sínum. Brynjólfur var ekki lengi að koma sér á blað fyrir Groningen en hann kom liðinu yfir strax á elleftu mínútu. Það tók hann svo rúmlega 20 mínútur til viðbótar að bæta við öðru marki og tvöfalda forystu gestanna. Seinni hálfleikurinn var þó ekki alveg jafn góður hjá Groningen og komst NEC almennilega í leikinn. Á endanum náði liðið að jafna metin með mörkum frá Clement Bischoff og Noe Lebreton. Brynjólfur hefur eflaust verið svekktur yfir að hafa ekki náð sigri þrátt fyrir að skora tvö mörk en mögulega er hann enn svekktari yfir að fá ekki að spila gegn bróður sínum. Willum Willumsson gekk til liðs við NEC á síðasta tímabili en hann hefur ekki spilað mikið upp á síðkastið. Hann hefur eflaust gert allt sem hann gat til þess að geta mætt bróður sínum en það gekk ekki. Með þessum mörkum er Brynjólfur markahæsti leikmaður deildarinnar með átta mörk þegar tíunda umferðin er aðeins hálfnuð. Hann er búinn að skora átta mörk en Søren Tengstedt, leikmaður Go Ahead Eagles, hefur einnig skorað átta mörk. Hollenski boltinn Íslendingar erlendis Fótbolti Mest lesið Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Íslenski boltinn „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Íslenski boltinn Hitti nýjustu stjörnu íslenska körfuboltans í skólanum Körfubolti Manchester United - Bournemouth 0-3 | Niðurlægingin tekur engan endi Enski boltinn Liverpool - Brighton 2-0 | Góð byrjun kláraði mávana Enski boltinn Bruno settur á bekkinn Enski boltinn Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Íslenski boltinn Fékk tvö gul spjöld á innan við mínútu Fótbolti Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Enski boltinn Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór Íslenski boltinn Fleiri fréttir Varð markahæstur í deildinni gegn bróður sínum. Mikael Egill var hetja Genoa í sigri Fékk tvö gul spjöld á innan við mínútu Ásdís Karen með tvennu í góðum sigri Liverpool - Brighton 2-0 | Góð byrjun kláraði mávana Manchester United - Bournemouth 0-3 | Niðurlægingin tekur engan endi Bruno settur á bekkinn Sjáðu rauða spjald Palmer og Arsenal jafna Man. City Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Siggi Raggi getur gert NSÍ að Færeyjameisturum í dag Infantino segist njóta gríðarlegs stuðnings Vafi um réttan markafjölda Ronaldo eftir umdeilt mark „Við munum reyna að vernda hann fyrir sjálfum sér“ Strákarnir hans Freys klífa upp töfluna Markahæsta umferð sögunnar De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins „Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ „Engin krafa frá stjórn um að ná sæti í Evrópukeppni“ Tottenham vann tíu Chelsea-menn á Brúnni Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Hólmar Örn Eyjólfsson: „Horfi til baka og er bara stoltur“ Jóhannes Karl sér bjarta tíma fram undan: „Það var eitthvað að mótast, kjarni í liðinu“ Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Nýbúin að vera valin best á Íslandi og skoraði tvö mörk í Svíþjóð Sjá meira