Markahæsta umferð sögunnar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. október 2026 19:39 Þorri Stefán Þorbjörnsson fagnar marki sínu fyrir Fram í kvöld. Vísir/Anton 38 mörk voru skoruð í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta í dag og aldrei áður hafa verið skoruð jafnmörg mörk í einni umferð í efstu deild karla á Íslandi. Það voru þegar komin 23 mörk eftir fyrri hálfleik í leikjunum fimm sem hófust klukkan tvö og því stefndi strax í met.Það hægðist aðeins á markaskorinu í seinni hálfleik en metið féll engu að síður.Gamla metið var 34 marka umferð frá því um mánaðamótin maí-júní 2024. Þá voru skoruð flest mörk á KR-vellinum eða átta mörk en eins fimm mörk í Víkinni og sex mörk í Laugardalnum þar sem Vestri lék heimaleik sinn í umferðinni. Þegar flautað var til leiksloka í fyrstu tveimur leikjunum var búið að jafna metin því 34 mörk litu dagsins ljós í fyrstu fimm leikjum dagsins. Metið féll því þegar Kristófer Konráðsson kom Fram yfir snemma leiks á móti Víkingum. Þrjú mörk bættust við í Víkinni og því var metið bætt um fjögur mörk á endanum.Úrslitin í metumferðinni í dag:KR-Breiðablik 8-3ÍA-Keflavík 4-4Víkingur-Fram 2-2Stjarnan-Valur 6-0FH-Þór Ak. 1-2KA-ÍBV 5-1Úrslitin í gömlu metumferðinni frá 2024 voru eftirfarandi.9. umferð 2024:FH-Fram 3-3KA-ÍA 2-3Vestri-Stjarnan 4-2Víkingur-Fylkir 5-2HK-Breiðablik 0-2KR-Valur 3-5Aron Elís Þrándarson, Aron Sigurðarson og Gísli Laxdal Unnarsson voru þeir einu sem skoruðu í báðum þessum metumferðum. Markahæstu umferðir sögunnar: 36 mörk - 27. umferð 2026 34 mörk - 9. umferð 2024 33 mörk - 9. umferð 2026 30 mörk - 19. umferð 2026 29 mörk - 13. umferð 2008 29 mörk - 22. umferð 2018 29 mörk - 4. umferð 2026 28 mörk - 18. umferð 1995 Besta deild karla Mest lesið Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Íslenski boltinn Ísland-Pólland 34-35 | Naumt tap á móti Pólverjum Handbolti Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Enski boltinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Íslenski boltinn Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Íslenski boltinn Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Íslenski boltinn Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Íslenski boltinn Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Íslenski boltinn Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Enski boltinn Knattspyrnusamband Asíu tekur U-beygju í málum Infantino Fótbolti Fleiri fréttir Markahæsta umferð sögunnar Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins „Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ „Engin krafa frá stjórn um að ná sæti í Evrópukeppni“ Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Hólmar Örn Eyjólfsson: „Horfi til baka og er bara stoltur“ Jóhannes Karl sér bjarta tíma fram undan: „Það var eitthvað að mótast, kjarni í liðinu“ Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Uppgjörið: Stjarnan – Valur 6-0 | Burstuðu Val og unnu Forsetabikarinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Uppgjörið: ÍA - Keflavík 4-4 | Jafnt eftir markaregn í Akraneshöllinni Sjáðu vítið sem Þórsarar vildu fá Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Leikur FH og Þórs færður vegna frosts Sjáðu fimmu Hrafnhildar Ásu í lokaumferðinni FH-konur töpuðu leiknum og titlinum en fengu bæði stóru verðlaunin „Þetta er bara ólýsanlegt” „Fólk var alveg að efast en ég vissi alltaf að þetta myndi detta” Gylfi: „Við erum ódýrasta liðið í þessari deild“ Bríet Fjóla: „Sjálfstraustið er komið til baka“ Uppgjörið: Þróttur-Grind/Njarðv. 3-2 | Markaveisla í seinni Uppgjörið: ÍBV - Stjarnan 2-0 | Sannfærandi sigur tryggði ÍBV bronsið Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Matthías í stað Viktors við hlið Sölva „Förum inn í daginn til þess að njóta“ Höttur slítur samstarfi og FHL heyrir sögunni til Sjá meira