Infantino segist njóta gríðarlegs stuðnings Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. október 2026 07:01 Gianni Infantino er í góðum málum þegar kemur að endurkjöri hans sem forseti FIFA. Getty/Robertus Pudyanto Gianni Infantino, forseti Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA, fullyrðir að hann njóti stuðnings meirihluta aðildarlandanna og neitar að gefast upp þrátt fyrir andstöðu. Í heimsókn til Bakú, höfuðborgar Aserbaídsjan, svaraði Infantino aldrei þessu vant spurningum fjölmiðla, meðal annars frá breska ríkisútvarpinu og The Athletic. Þegar hann var spurður hvort hann hefði íhugað að segja af sér sem forseti FIFA eftir að fjárfestaáætlunin fyrir HM fór út um þúfur fór Infantino að hlæja. „Sko, ég var kjörinn af 211 aðildarsamböndum alls staðar að úr heiminum og ég tel að það sem skipti máli sé að í samtökum eins og FIFA geti ólíkar skoðanir og sjónarmið átt sér stað, sagði Infantino. „Það er ekkert slæmt við að vera ósammála,“ sagði Infantino. „Við sjáum það á hverjum degi í svo mörgum löndum heimsins. Það er í lagi að vera ósammála. Það er í lagi að hafa ólík sjónarmið, en síðan þurfum við að geta haldið áfram,“ sagði Infantino. Undanfarna mánuði hefur forseti FIFA sætt gríðarlegum þrýstingi úr ýmsum áttum. Á sama tíma fullyrðir hann að hann njóti víðtæks stuðnings fyrir forsetakjörið á þinginu í mars. Á föstudag fékk hann stuðningsyfirlýsingu frá Knattspyrnusambandi Asíu (AFC), sem er fulltrúi 46 þjóða. Þótt það skuldbindi ekki öll samböndin til að kjósa Svisslendinginn virðist Infantino eins og stendur eiga fleiri stuðningsmenn en andstæðinga. FIFA Deilur um Gianni Infantino Mest lesið Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Íslenski boltinn Hitti nýjustu stjörnu íslenska körfuboltans í skólanum Körfubolti Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Íslenski boltinn Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Enski boltinn Lygilegur uppgangur: „Besta botnlangaaðgerð í sögunni“ Fótbolti Vann erfitt utanvegahlaup þrátt fyrir brákað rifbein Sport Heims- og Ólympíumeistari í maraþoni féll á lyfjaprófi Sport Komu lykilleikmanni fljótt til varnar Körfubolti „Við munum reyna að vernda hann fyrir sjálfum sér“ Fótbolti Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Infantino segist njóta gríðarlegs stuðnings Vafi um réttan markafjölda Ronaldo eftir umdeilt mark „Við munum reyna að vernda hann fyrir sjálfum sér“ Strákarnir hans Freys klífa upp töfluna Markahæsta umferð sögunnar De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins „Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ „Engin krafa frá stjórn um að ná sæti í Evrópukeppni“ Tottenham vann tíu Chelsea-menn á Brúnni Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Hólmar Örn Eyjólfsson: „Horfi til baka og er bara stoltur“ Jóhannes Karl sér bjarta tíma fram undan: „Það var eitthvað að mótast, kjarni í liðinu“ Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Nýbúin að vera valin best á Íslandi og skoraði tvö mörk í Svíþjóð Lagði upp jöfnunarmark á sama tíma og hann missti markametið Andri Lucas skoraði tvö mörk í sigri á Hollywood-liðinu Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Uppgjörið: Stjarnan – Valur 6-0 | Burstuðu Val og unnu Forsetabikarinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Uppgjörið: ÍA - Keflavík 4-4 | Jafnt eftir markaregn í Akraneshöllinni Sjáðu vítið sem Þórsarar vildu fá Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Emelía skoraði tvennu í mikilvægum sigri Leikur FH og Þórs færður vegna frosts Sjáðu fimmu Hrafnhildar Ásu í lokaumferðinni Sjá meira