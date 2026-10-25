Þetta er stór dagur fyrir fótboltafélagið NSÍ og allt fólkið sem býr í Runavík í Færeyjum. Karlalið félagsins getur orðið Færeyjameistari í dag.
Íslenski þjálfarinn Sigurður Ragnar Eyjólfsson fór í víking fyrir ári síðan og tók að sér að vera þjálfari NSÍ Runavíkur.
Í dag getur hann skilað þessum litla bæ á Austurey aðeins öðrum meistaratitlinum í 69 ára sögu félagsins.
Það eru nítján ár síðan fyrsti og eini titilinn kom í hús eða árið 2007. Á þeim tíma var Sigurður Ragnar sjálfur að gera frábæra og sögulega hluti með íslenska kvennalandsliðinu.
Nú tók hann við liði sem endaði í þriðja sæti í deildinni á eftir KÍ Klaksvík og HB Þórshöfn.
NSÍ er með sex stiga forskot á KÍ Klaksvík þegar tvær umferðir eru eftir. Liðinu nægir því í raun jafntefli á móti HB Þórshöfn í dag en lokaumferðin fer fram um næstu helgi.
Leikurinn í dag er síðasti heimaleikur NSÍ en síðasti leikurinn er á móti B68 Toftir sem er hitt liðið á Austurey.
Það er gríðarlegur áhugi á leiknum í dag og búist við miklum fólksfjölda í þessum litla bæ sem telur undir þúsund íbúa en það eru þó yfir fjögur þúsund manns sem búa á svæðinu í kringum bæinn.
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