Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Katla Margrét Jónsdóttir skrifar 24. október 2026 17:51 Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, sá sína menn skorað 93 mörk í Bestu deildinni í sumar. Vísir/Anton Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, var ánægður með hvernig hans menn luku tímabilinu eftir 8–3 stórsigur á Breiðabliki á Meistaravöllum í lokaumferð Bestu deildar karla. Hann segir framtíðina bjarta í Vesturbænum en mikil vinna sé fram undan við að brúa bilið upp í Víking. KR-ingar skoruðu fjögur mörk í hvorum hálfleik og sagði Óskar liðið hafa nálgast verkefnið með sama hætti og aðra leiki sumarsins. „Við lögðum hann bara upp eins og við höfum lagt alla leiki sumars, að reyna að ná frumkvæði í leiknum og reyna að stjórna hraðanum og hafa þetta sem hraðastan leik.“ Hann var sérstaklega ánægður með sóknarleikinn en fannst kæruleysi gera vart við sig nær eigin marki. „Við sköpuðum okkur gríðarlegan fjölda af færum og nýttum nokkur þeirra, og það endaði í átta mörkum. Mér fannst við vera kærulausir á köflum á okkar varnarþriðjungi þegar við misstum boltann, fullkærulausir á köflum. En mér fannst við meiriháttar góðir þegar við vorum komnir inn á síðasta þriðjung.“ Óskar sagði leikinn hafa verið sérstakan og tók sjálfsmark Sigurðar Breka Kárasonar, sem minnkaði muninn í 3–2, sem dæmi um stemninguna. „Þetta var skrýtinn leikur. Við sjáum það á 2–3 markinu þegar Sigurður Breki gerir sjálfsmark og þá varð allt eins og jarðarför. Það var eins og ekkert hefði gerst. Arnar hefði getað sótt boltann í markið og byrjað upp á nýtt og enginn hefði sagt neitt.“ Hvorugt lið hefði haft að miklu að keppa hvað stöðuna í deildinni varðaði, en annað hefði verið undir. „Þetta var auðvitað skrýtin stemning. Hvorugt lið hafði einhvern veginn að einhverju að keppa nema auðvitað stoltinu og virðingunni. Virðingunni fyrir sjálfum sér og virðingunni fyrir mótinu. Mér fannst við klára þetta vel.“ Mikil vinna við að minnka bilið Óskar telur KR hafa tekið skref fram á við frá síðasta tímabili. Annað sætið sé góður árangur en jafnframt sé ljóst hvert næsta verkefni sé. „Tímabilið í heild sinni verður að teljast gott. Það er fullt sem hægt er að bæta. Auðvitað þegar þú ert kominn í þessa stöðu að þú sért í öðru sæti og það er lið fyrir framan þig sem heitir Víkingur, þá er auðvitað vinnan fram undan við að minnka bilið á milli Víkings og KR.“ Það sé þó hægara sagt en gert. „Það er auðvelt að standa fyrir framan míkrófóninn og segja það en erfiðara að framkvæma. Það er gríðarleg vinna, fótboltaleg og andleg, sem þarf að eiga sér stað í vetur til að það verði að veruleika.“ Hann horfir engu að síður björtum augum til framhaldsins, svo lengi sem leikmenn láti ekki staðar numið. „Ef við höfum drifkraftinn, hungrið og dugnaðinn til að byggja ofan á þetta, þá myndi ég segja að það væri mjög bjart yfir Vesturbænum. En það krefst þess að menn séu ekki saddir, að þeir séu ekki ánægðir með annað sætið, Evrópu og þess háttar, heldur séu sífellt að reyna að verða betri sem einstaklingar og lið.“ Óskar efast ekki um að viljinn til þess sé til staðar. „Það er eina leiðin fyrir okkur til þess að halda áfram. Ég efast ekkert um það. Hungrið er til staðar hjá þessu liði. Framtíðin er björt.“ „Við viljum skemmta fólki“ Markaskorunin barst einnig í tal og sagði Óskar hana endurspegla þá nálgun sem KR hefði haft að leiðarljósi í sumar. „Við viljum skemmta fólki og það skemmtilegasta við fótbolta er að skora mörk. Við erum bara mjög sáttir með uppskeruna.“ Verkefnið í vetur verði hins vegar einnig að fækka mörkunum sem liðið fær á sig. „Við þurfum hins vegar að finna leiðir til þess að forða boltanum aðeins oftar úr okkar eigin marki. Það er vinnan þá á komandi vetri.“ Besta deild karla KR Breiðablik Mest lesið Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Íslenski boltinn Ísland-Pólland 34-35 | Naumt tap á móti Pólverjum Handbolti Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Enski boltinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Íslenski boltinn Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Íslenski boltinn Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Íslenski boltinn Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Íslenski boltinn Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Enski boltinn Lygilegur uppgangur: „Besta botnlangaaðgerð í sögunni“ Fótbolti Knattspyrnusamband Asíu tekur U-beygju í málum Infantino Fótbolti Fleiri fréttir Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Hólmar Örn Eyjólfsson: „Horfi til baka og er bara stoltur“ Jóhannes Karl sér bjarta tíma fram undan: „Það var eitthvað að mótast, kjarni í liðinu“ Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Uppgjörið: Stjarnan – Valur 6-0 | Burstuðu Val og unnu Forsetabikarinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Uppgjörið: ÍA - Keflavík 4-4 | Jafnt eftir markaregn í Akraneshöllinni Sjáðu vítið sem Þórsarar vildu fá Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Leikur FH og Þórs færður vegna frosts Sjáðu fimmu Hrafnhildar Ásu í lokaumferðinni FH-konur töpuðu leiknum og titlinum en fengu bæði stóru verðlaunin „Þetta er bara ólýsanlegt” „Fólk var alveg að efast en ég vissi alltaf að þetta myndi detta” Gylfi: „Við erum ódýrasta liðið í þessari deild“ Bríet Fjóla: „Sjálfstraustið er komið til baka“ Uppgjörið: Þróttur-Grind/Njarðv. 3-2 | Markaveisla í seinni Uppgjörið: ÍBV - Stjarnan 2-0 | Sannfærandi sigur tryggði ÍBV bronsið Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Matthías í stað Viktors við hlið Sölva „Förum inn í daginn til þess að njóta“ Höttur slítur samstarfi og FHL heyrir sögunni til FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ „Á morgun mun ég reima á mig takkaskóna í síðasta sinn“ Líf tilnefnd til tvennra verðlauna Matthías hættur hjá Val Svona missti Aron markið sögulega Sjá meira