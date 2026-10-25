Fótbolti

Mikael Egill var hetja Genoa í sigri

Andri Broddason skrifar
Mikael Egill skoraði eina mark Genoa í sigri á Venezia.
Mikael Egill skoraði eina mark Genoa í sigri á Venezia. Giuseppe Maffia/Getty Images)

Mikael Egill Ellertsson skoraði eina mark leiksins þegar Genoa vann Venezia 1-0 í ítölsku úrvalsdeildinni. Sigurinn var mikilvægur fyrir liðið þar sem hann kom því frá botni deildarinnar.

Mikael Egill var í byrjunarliðinu og var ekki lengi að skora fyrsta mark leiksins. Markið var stórglæsilegt fyrir utan teig og var það óverjandi fyrir Filip Stankovic í marki Venezia eftir sendingu frá Stephan El Shaarawy.

Liðsmenn Genoa þurftu þó að verjast mikið í seinni hálfleik þar sem gestirnir í Venezia voru staðráðnir í því að jafna metin. Það hafðist þó ekki þar sem Justin Biljow í marki Genoa varði nokkrum sinnum frábærlega.

Þórir Helgason sat allan tímann á bekknum hjá Venezia og fékk ekki að spreyta sig inni á vellinum. Eftir tapið er Venezia í neðsta sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar með aðeins þrjú stig. Liðið er því búið að tapa sjö leikjum af átta spiluðum og þarf liðið að standa sig betur ef það vill ekki falla í ár.

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