Mikael Egill var hetja Genoa í sigri Andri Broddason skrifar 25. október 2026 16:22 Mikael Egill skoraði eina mark Genoa í sigri á Venezia. Giuseppe Maffia/Getty Images) Mikael Egill Ellertsson skoraði eina mark leiksins þegar Genoa vann Venezia 1-0 í ítölsku úrvalsdeildinni. Sigurinn var mikilvægur fyrir liðið þar sem hann kom því frá botni deildarinnar. Mikael Egill var í byrjunarliðinu og var ekki lengi að skora fyrsta mark leiksins. Markið var stórglæsilegt fyrir utan teig og var það óverjandi fyrir Filip Stankovic í marki Venezia eftir sendingu frá Stephan El Shaarawy. Liðsmenn Genoa þurftu þó að verjast mikið í seinni hálfleik þar sem gestirnir í Venezia voru staðráðnir í því að jafna metin. Það hafðist þó ekki þar sem Justin Biljow í marki Genoa varði nokkrum sinnum frábærlega. Þórir Helgason sat allan tímann á bekknum hjá Venezia og fékk ekki að spreyta sig inni á vellinum. Eftir tapið er Venezia í neðsta sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar með aðeins þrjú stig. Liðið er því búið að tapa sjö leikjum af átta spiluðum og þarf liðið að standa sig betur ef það vill ekki falla í ár. Ítalski boltinn Fótbolti Íslendingar erlendis Mest lesið Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Íslenski boltinn „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Íslenski boltinn Hitti nýjustu stjörnu íslenska körfuboltans í skólanum Körfubolti Manchester United - Bournemouth 0-3 | Niðurlægingin tekur engan endi Enski boltinn Liverpool - Brighton 2-0 | Góð byrjun kláraði mávana Enski boltinn Bruno settur á bekkinn Enski boltinn Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Íslenski boltinn Fékk tvö gul spjöld á innan við mínútu Fótbolti Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Enski boltinn Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór Íslenski boltinn Fleiri fréttir Varð markahæstur í deildinni gegn bróður sínum. Mikael Egill var hetja Genoa í sigri Fékk tvö gul spjöld á innan við mínútu Ásdís Karen með tvennu í góðum sigri Liverpool - Brighton 2-0 | Góð byrjun kláraði mávana Manchester United - Bournemouth 0-3 | Niðurlægingin tekur engan endi Bruno settur á bekkinn Sjáðu rauða spjald Palmer og Arsenal jafna Man. City Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Siggi Raggi getur gert NSÍ að Færeyjameisturum í dag Infantino segist njóta gríðarlegs stuðnings Vafi um réttan markafjölda Ronaldo eftir umdeilt mark „Við munum reyna að vernda hann fyrir sjálfum sér“ Strákarnir hans Freys klífa upp töfluna Markahæsta umferð sögunnar De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins „Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ „Engin krafa frá stjórn um að ná sæti í Evrópukeppni“ Tottenham vann tíu Chelsea-menn á Brúnni Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Hólmar Örn Eyjólfsson: „Horfi til baka og er bara stoltur“ Jóhannes Karl sér bjarta tíma fram undan: „Það var eitthvað að mótast, kjarni í liðinu“ Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Nýbúin að vera valin best á Íslandi og skoraði tvö mörk í Svíþjóð Sjá meira