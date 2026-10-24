„Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ Hjörvar Ólafsson skrifar 24. október 2026 18:34 Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, gengur sáttur frá borði eftir leikinn við ÍA í lokaumferð Bestu-deildar karla í fótbolta í dag sem og tímabilið i heild sinni. „Leikurinn bar þess keim að þetta væri síðasti leikur tímabilsins og ekki mikið í húfi annað en þrjú stig og stolt. Við spiluðum heilt yfir bara vel og skorum fjögur góð mörk,“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, eftir leik. „Við erum vissulega súrir með að ná ekki að fara með sigur af hólmi eftir að hafa komist í 4-3 en göngum hins vegar þokkalega sáttir frá borði. Við erum að skilja við tímabil þar sem við endum í topp sex eftir að flestir spáðu öllu falli fyrir sumarið,“ sagði Haraldur Freyr þar að auki. Rætt og ritað hefur verið um framtíð Stefáns Alexaner Ljubicic sem raðaði inn mörkum fyrir Keflavík í sumar. Haraldur Freyr segir óvíst hvað verði um Stefán Alexander í framhaldinu. „Þegar það varð ljóst að við myndum lenda í efri helmingnum fórum við að búa okkur undir næsta tímabil og það er vinna hafin bakvið tjöldin í leikmannamálum. Það er óvíst hvað verður um Stefán og svo erum við með leikmenn í sigtinu sem ég get ekki sagt hvar stendur á þessum tímapunkti,“ sagði Haraldur. Íslenski boltinn Besta deild karla Keflavík ÍF Mest lesið Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Íslenski boltinn Ísland-Pólland 34-35 | Naumt tap á móti Pólverjum Handbolti Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Enski boltinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Íslenski boltinn Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Íslenski boltinn Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Íslenski boltinn Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Íslenski boltinn Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Enski boltinn Lygilegur uppgangur: „Besta botnlangaaðgerð í sögunni“ Fótbolti Knattspyrnusamband Asíu tekur U-beygju í málum Infantino Fótbolti Fleiri fréttir „Engin krafa frá stjórn um sæti í Evrópukeppni“ Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Hólmar Örn Eyjólfsson: „Horfi til baka og er bara stoltur“ Jóhannes Karl sér bjarta tíma fram undan: „Það var eitthvað að mótast, kjarni í liðinu“ Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Nýbúin að vera valin best á Íslandi og skoraði tvö mörk í Svíþjóð Lagði upp jöfnunarmark á sama tíma og hann missti markametið Andri Lucas skoraði tvö mörk í sigri á Hollywood-liðinu Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Chelsea - Tottenham | Lundúnarslagur af bestu gerð Uppgjörið: Stjarnan – Valur 6-0 | Burstuðu Val og unnu Forsetabikarinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Uppgjörið: ÍA - Keflavík 4-4 | Jafnt eftir markaregn í Akraneshöllinni Sjáðu vítið sem Þórsarar vildu fá Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Emelía skoraði tvennu í mikilvægum sigri Leikur FH og Þórs færður vegna frosts Sjáðu fimmu Hrafnhildar Ásu í lokaumferðinni Aston Villa - Manchester City 2-1 | Fyrstu töpuðu stig City í deildinni Verður Arsenal í vandræðum í fjarveru Saka? Lygilegur uppgangur: „Besta botnlangaaðgerð í sögunni“ Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Dómur í Maradona-málinu fellur í desember Verðlauna stuðningsmenn sína fyrir að nota ekki símana Stórleiknum frestað vegna mótmælanna Knattspyrnusamband Asíu tekur U-beygju í málum Infantino FH-konur töpuðu leiknum og titlinum en fengu bæði stóru verðlaunin Sjá meira