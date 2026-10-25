Guðlaugur Victor Pálsson og félagar í AC Horsens voru í miklu stuði í Íslendingaslag í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Horsens vann 5-1 heimasigur á Sönderjyske í fyrsta sigri sínum síðan 16. september.
Guðlaugur Victor átti mjög flottan leik í hægri bakverðinum og lagði upp þriðja mark síns liðs í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Markið skoraði Julius Madsen sem var með tvö mörk í leiknum.
Hér fyrir neðan má sjá markið og Madsen fara til íslenska landsliðsmannsins og þakka fyrir sendinguna.
Horsens var 3-1 yfir í hálfleik en Brynjar Ingi Bjarnason kom inn á sem varamaður í vörn Sönderjyske í síðari hálfleik en kom ekki í veg fyrir að heimamenn bættu við tveimur mörkum.
Horsens er í sjötta sæti deildarinnar en Sönderjyske situr í botnsætinu. Þetta var langþráður sigur hjá Guðlaugi Victori og félögum eftir þrjú jafntefli í röð.
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