Strákarnir hans Freys klífa upp töfluna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. október 2026 19:56 Freyr Alexandersson er að gera flotta hluti með Rosenborg í norsku deildinni. EPA/Paul S. Amundsen Freyr Alexandersson og lærsveinar hans í Rosenborg unnu 3-0 sigur á HamKam í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Rosenborg er því komið með 40 stig eða jafnmörg og Molde og Tromsø í baráttunni um bronsið í deildinni og sæti í Evrópukeppni á næsta tímabili. Tromsø og Molde eiga þó leik til góða á Rosenborg. Sigurinn þýðir að Rosenborg heldur áfram á þeirri miklu uppleið sem liðið hefur verið á eftir að Freyr Alexandersson tók við þjálfuninni. „Það er frábært að vinna góðan sigur í erfiðum leik að mörgu leyti. Mér finnst við spila mjög vel en HamKam var harðsnúið lið og komst fyrir mörg skot í fyrri hálfleik,“ sagði Freyr við TV 2 eftir leikinn. Rosenborg var samt nálægt því að lenda í alvarlegum vandræðum þegar markvörðurinn Leopold Wahlstedt æddi inn í Aksel Potur eftir klukkutíma leik. Brotið virtist eiga sér stað nákvæmlega á vítateigslínunni. Dómarinn Stian Røvig Sletner dæmdi aukaspyrnu, ákvörðun sem Varsjáin kaus að láta standa. „Þetta er ekki í fyrsta skipti, og sennilega ekki það síðasta, sem VAR-ákvörðun fellur gegn okkur, svo það er ekkert nýtt. Svona er að vera botnlið. Allir sjá að þetta er innan teigs,“ sagði Fredrik Sjølstad, fyrirliði HamKam, við TV 2. Þegar Rosenborg komst yfir var það Lucas Mares sem var óheppinn og setti boltann í eigið mark eftir 69 mínútur. Mares fékk fyrst boltann í höndina áður en hann potaði honum inn fram hjá eigin markverði. Fimm mínútum síðar skoraði Amin Chiakha og kom stöðunni í 2–0, en það var fimmtánda mark markahæsta leikmanns úrvalsdeildarinnar það sem af er tímabili. Emil Konradsen Ceide lagði upp annað markið. Á lokamínútu leiksins innsiglaði Ceide sjálfur sigurinn. Norski boltinn Mest lesið Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Íslenski boltinn Ísland-Pólland 34-35 | Naumt tap á móti Pólverjum Handbolti Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Enski boltinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Íslenski boltinn Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Íslenski boltinn Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Íslenski boltinn Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Íslenski boltinn Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Íslenski boltinn Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Enski boltinn Knattspyrnusamband Asíu tekur U-beygju í málum Infantino Fótbolti Fleiri fréttir Strákarnir hans Freys klífa upp töfluna Markahæsta umferð sögunnar De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins „Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ „Engin krafa frá stjórn um að ná sæti í Evrópukeppni“ Tottenham vann tíu Chelsea-menn á Brúnni Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Hólmar Örn Eyjólfsson: „Horfi til baka og er bara stoltur“ Jóhannes Karl sér bjarta tíma fram undan: „Það var eitthvað að mótast, kjarni í liðinu“ Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Nýbúin að vera valin best á Íslandi og skoraði tvö mörk í Svíþjóð Lagði upp jöfnunarmark á sama tíma og hann missti markametið Andri Lucas skoraði tvö mörk í sigri á Hollywood-liðinu Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Uppgjörið: Stjarnan – Valur 6-0 | Burstuðu Val og unnu Forsetabikarinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Uppgjörið: ÍA - Keflavík 4-4 | Jafnt eftir markaregn í Akraneshöllinni Sjáðu vítið sem Þórsarar vildu fá Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Emelía skoraði tvennu í mikilvægum sigri Leikur FH og Þórs færður vegna frosts Sjáðu fimmu Hrafnhildar Ásu í lokaumferðinni Aston Villa - Manchester City 2-1 | Fyrstu töpuðu stig City í deildinni Verður Arsenal í vandræðum í fjarveru Saka? Lygilegur uppgangur: „Besta botnlangaaðgerð í sögunni“ Sjá meira