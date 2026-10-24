Vafi um réttan markafjölda Ronaldo eftir umdeilt mark Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. október 2026 22:45 Cristiano Ronaldo hefur skorað 982 mörk á ferlinum samkvæmt sádíarabísku deildinni. Getty/Abdullah Ahmed Hann fagnaði markinu eins og hann ætti það en sumar tölfræðiskýrslur segja allt aðra sögu. Cristiano Ronaldo er að eltast við þúsund mörk og þá skiptir hvert einasta mark máli. Ronaldo vill nú eigna sér umdeilt mark í sigri Al Nassr á Al Faisaly á föstudaginn. Ronaldo taldi sig vera að fagna 982. marki ferils síns í 3-1 sigri Al Nassr á Al Faisaly í sádiarabísku úrvalsdeildinni en markið var skráð sjálfsmark hjá sumum. Hinn 41 árs gamli leikmaður stökk hæst eftir aukaspyrnu João Félix en óljóst var hvort hann hefði náð greinilegri snertingu á boltann með höfðinu áður en boltinn fór af Andrei Girotto, varnarmanni Al Faisaly, og í netið. Ronaldo hljóp burt til að fagna og tók sitt heimsþekkta „siu“-fagn. Sádiarabíska úrvalsdeildin hefur reyndar skráð markið á Ronaldo, af því að dómarinn skráði það á hann og benti um leið á að hann vanti nú átján mörk til að ná þeim merka áfanga að skora þúsund mörk á ferlinum. Alþjóðlega tölfræðiveitan Opta hefur þó síðan úrskurðað að um sjálfsmark hafi verið að ræða sem og aðrar erlendar úrslitaþjónustur. 🚨 @ariyadhiah The final decision on goal attribution rests with the Referees Committee of the Saudi Arabian Football Federation. The Saudi Pro League does not rely on goal tallies from international websites and apps, including Opta. The referee’s report is the official document, and any discrepancies are referred to the committee for review and possible correction. Referee Abdullah Al Owaidan officially credited Al Nassr’s second goal against Al Faisaly to Cristiano Ronaldo in his match report, taking the Portuguese star to 982 career goals for club and country.— The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) October 24, 2026 Eftir leikinn birti Ronaldo mynd á Instagram af sér að fagna markinu með yfirskriftinni: „Áfram nú!“ Markið kom Al Nassr í 2-0 á 49. mínútu eftir að Abdullah Al-Hamdan hafði komið liðinu snemma yfir. Ângelo Gabriel bætti við þriðja markinu undir lokin eftir að Théo Bongonda hafði minnkað muninn fyrir heimamenn. Ronaldo var dæmdur í 30 daga bann og sektaður um 255 evrur í vikunni eftir að hann yfirgaf landsliðið fyrr í mánuðinum í kjölfar deilu við Jorge Jesus aðalþjálfara. Upphæðin er smámunir fyrir hann og portúgalska landsliðið spilar ekki einn leik á þessum þrjátíu dögum. Sigur Al Nassr hjálpaði liðinu að halda í við Al Qadsiah og Al Hilal í baráttunni um titilinn og var áttundi deildarsigur liðsins á tímabilinu. Cristiano Ronaldo goal number 982 ⚽️ https://t.co/4yV8r6iJMY— Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 23, 2026 Sádiarabíski boltinn Mest lesið Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Íslenski boltinn Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Íslenski boltinn Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Íslenski boltinn Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. 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