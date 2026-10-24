„Engin krafa frá stjórn um sæti í Evrópukeppni“ Hjörvar Ólafsson skrifar 24. október 2026 18:24 Lárus Orri Sigurðsson verður ekki áfram við stjórnvölin hjá ÍA. Vísir/Einar Lárus Orri Sigurðarson, stýrði í dag sínum síðasta leik í brúnni hjá ÍA, en eftir jafntefli liðsins við Keflavík í lokaumferð Bestu-deildar karla í fótbolta tilkynnti félagið að leiðir Lárusar Orra og Skagamanna myndu skilja. „Við vorum mun betri í fyrri hálfleik og hefðum átt að vera meira en einu marki yfir í hálfleik. Við mættum svo sofandi inn í seinni hálfleikinn og þeir ná forystunni. Það var gott að ná að jafna og ná allavega jafntefli úr því sem komið var,“ sagði Lárus Orri að leik loknum. „Við erum að ná besta árangri ÍA í 19 ár og það er býsna góður árangur. Við fjárfestum í þremur öflugum leikmönnum fyrir tímabil en verðum að sama skapi fyrir áföllum á tímabilinu og náum að vinna okkur í gegnum það. Tölfræðin sýnir að liðið er á réttri leið og jákvæð teikn á lofti hjá félaginu,“ sagði Lárus Orri. Tilkynnt var eftir leik að Lárusi Orra hafi verið sagt upp störfum hjá Skagamönnum eftir um það bil eitt og hálft ár í starfi. „Það var engin krafa um það frá stjórn á neinum tímapunkti að fara með liðið í Evrópukeppni. Ef það hefði verið uppi á teningnum þá hefði ég farið fram á það við stjórnina að liðið yrði styrkt,“ sagði hann um þau skilaboð sem hann hefði fengið frá stjórn félagsins. „Við erum til að mynda með Rúnar Má, sem var leiðtogi okkar þegar við snérum taflinu við á síðasta tímabili, meiddan meirihluta þessa tímabils. Fleiri lykilleikmenn voru að glíma við meiðsli. Samt sem áður endum við með besta árangur í tæpa tvo áratugi,“ sagði Lárus um stöðu mála. Íslenski boltinn Besta deild karla ÍA Mest lesið Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Íslenski boltinn Ísland-Pólland 34-35 | Naumt tap á móti Pólverjum Handbolti Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Enski boltinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Íslenski boltinn Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Íslenski boltinn Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Íslenski boltinn Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Íslenski boltinn Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Enski boltinn Lygilegur uppgangur: „Besta botnlangaaðgerð í sögunni“ Fótbolti Knattspyrnusamband Asíu tekur U-beygju í málum Infantino Fótbolti Fleiri fréttir „Engin krafa frá stjórn um sæti í Evrópukeppni“ Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Hólmar Örn Eyjólfsson: „Horfi til baka og er bara stoltur“ Jóhannes Karl sér bjarta tíma fram undan: „Það var eitthvað að mótast, kjarni í liðinu“ Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Nýbúin að vera valin best á Íslandi og skoraði tvö mörk í Svíþjóð Lagði upp jöfnunarmark á sama tíma og hann missti markametið Andri Lucas skoraði tvö mörk í sigri á Hollywood-liðinu Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Chelsea - Tottenham | Lundúnarslagur af bestu gerð Uppgjörið: Stjarnan – Valur 6-0 | Burstuðu Val og unnu Forsetabikarinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Uppgjörið: ÍA - Keflavík 4-4 | Jafnt eftir markaregn í Akraneshöllinni Sjáðu vítið sem Þórsarar vildu fá Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Emelía skoraði tvennu í mikilvægum sigri Leikur FH og Þórs færður vegna frosts Sjáðu fimmu Hrafnhildar Ásu í lokaumferðinni Aston Villa - Manchester City 2-1 | Fyrstu töpuðu stig City í deildinni Verður Arsenal í vandræðum í fjarveru Saka? Lygilegur uppgangur: „Besta botnlangaaðgerð í sögunni“ Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Dómur í Maradona-málinu fellur í desember Verðlauna stuðningsmenn sína fyrir að nota ekki símana Stórleiknum frestað vegna mótmælanna Knattspyrnusamband Asíu tekur U-beygju í málum Infantino FH-konur töpuðu leiknum og titlinum en fengu bæði stóru verðlaunin Sjá meira